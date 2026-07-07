Financial Times: Stubb uskoo venäläisten sotanäkemysten muuttuneen

Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb sanoo, ettei Venäjä päätä hyökkäyssotaansa Ukrainassa rintamalla koettujen mittavien tappioiden tai oman taloutensa heikentymisen vuoksi. Sen sijaan sodan päättymistä voivat Stubbin mukaan jouduttaa juuri muutokset julkisessa mielipiteessä.

Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooni-iskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Samaan aikaan Venäjän maahyökkäys on hidastunut ja sen joukot kärsineet suuria tappioita rintamalla.

Stubbin mukaan sotilasliitto Naton jäsenmaiden johtajat tukevat Ukrainan koventuneita drooni-iskuja Venäjän maaperälle.

KESKUSTELUA Ukrainan liittymisestä Naton jäseneksi on lykätty mahdollisen aselevon jälkeiseen aikaan. Aiemmin Ukrainan Nato-jäsenyyden tiellä ovat seisseet varsinkin Yhdysvallat ja Saksa, ja monet Nato-maat suhtautuvat ajatukseen yhä varauksella.

Stubbin mukaan Ukrainan puolustusteollisuuden integrointi Natoon olisi paras ja nopein tapa varmistaa, että Ukrainalla olisi jäsenyyden kaltainen asema ja että se olisi parhaassa mahdollisessa asemassa liittyä sotilasliittoon tulevaisuudessa.

- Jos minä saisin valita, tekisimme Ukrainasta Naton jäsenen välittömästi, Stubb sanoo lehdelle, mutta myöntää, ettei tämä liene tiedossa lähiaikoina.

Nato tarvitsee Ukrainaa yhtä paljon kuin Ukraina Natoa, Stubb sanoo.

- Heidän drooni- ja ohjuskykynsä ovat paremmat kuin useimmilla liittouman jäsenillä. Ja itse asiassa uskon, että mitä lähemmäksi liittoumaa Ukrainan tuomme, sitä vahvempi on liittouman puolustus ja pelote, hän lisää.