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Talous

30.6.2026 07:06 ・ Päivitetty: 30.6.2026 07:21

Finanssivalvonta nosti lainakattoa – näin paljon asunnonvaihtajakin saa nyt ottaa lisävelkaa

iStock

Finanssivalvonta on nostanut poikkeuksellisesti kaikkien asuntovelallisten lainakaton lakisääteiseen maksimiinsa, 95 prosenttiin asunnon arvosta.

Demokraatti

Demokraatti

Aiemmin asunnonvaihtajilla raja oli ylivelkaantumisen riskien välttämiseksi 90:ssa prosentissa, ja vain ensiasunnon ostajilla raja oli korkeammalla. Nyt yleinen nostopäätös tehtiin maanantaisessa kokouksessa, Suomen Pankki kertoo.

Keskuspankki sanoo seuraavansa yhä velkaantumisen vaaroja, mutta sanoo tukeneensa Finanssivalvonnan aikeita. Keskuspankki perustelee muutosta sillä, että asuntokauppa on uhannut hyytyä neliöhintojen laskuun ja ostajien puutteeseen, mikä uhkaa pitkään jatkuessaan jo kansantalouttakin.

Lisäksi nykyisin moni asunnonvaihtaja joutuu myymään vanhan asuntonsa niin halvalla, että heidän vanhan lainansa ja asunnon nykyarvon velkasuhde nousisi helposti 90 prosentin yli.

– Lainakaton kevennys voi ainakin rahtusen verran piristää asuntojen kysyntää ja antaa markkinoille tuuppauksen kohti normaalia, pääjohtaja Olli Rehn sanoo keskuspankin tiedotteessa.

TOIMENPIDE mahdollistui kesäkuisen lakimuutoksen takia. Finanssivalvonnalle tuli tuolloin oikeus nostaa lainakattoa tilapäisesti asuntomarkkinoiden laskusuhdanteen rajoittamiseksi.

– Sitten kun markkinoiden laskusuhdanne on saatu taittumaan, vaatimus on syytä palauttaa takaisin perustasolleen, Olli Rehn varoittaa.

SUOMEN PANKIN tiistaina julkistamien tilastojen mukaan kotitalouksien uusien lainojen keskikorko oli toukokuussa 3,91 prosenttia. Se on noussut edellisvuoden keväästä 0,37 prosenttiyksikköä.

Valtaosa, 89 prosenttia suomalaisten pankkilainoista on sidottu euriborkorkoihin.

 

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