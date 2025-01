Fingrid kartoittaa Eastlink 2 -sähkökaapelin korjaajia – ”Eräänlainen haaste”

Suomen ja Viron välisen rikkoutuneen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin korjaajia kartoitetaan parhaillaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridistä kerrotaan STT:lle, että korjausalukset ja erikoisosaajat tulevat ulkomailta.

Fingridin merikaapeleista vastaavan yksikön päällikkö Kimmo Nepola sanoo, että kaapelin korjausaikataulu riippuu ennen kaikkea osaajien saatavuudesta.

- Heidän saatavuutensa on eräänlainen haaste. Heitä täytyy irrottaa muista tehtävistä ja korjauksista. Se tässä on ennen kaikkea korjauksen aikataulua määrittävä tekijä, Nepola kertoi STT:lle.

FINGRIDISTÄ arvioidaan, että merikaapelin vahingonkorvaussumma nousee kymmeniin miljooniin euroihin.

Asiasta kertoi Fingridin lakiasiainjohtaja Marina Louhija STT:lle. Hän sanoi, että lähtökohtana on esittää korvausvaatimukset Eagle S -aluksen varustamolle Caravellalle. Hänen mukaansa korvaussuma tarkentuu, kun kaapelin vaurioiden laajuudesta saadaan enemmän tietoa.

Korjaajien kartoittamisen rinnalla tulevina päivinä tehdään tarkempaa merenpohjan kuvaamista kaapelin vaurioitumisalueella.

- Tänään kohteeseen menee merenmittausalus, jolla saadaan yksityiskohtaisempaa dataa korjauksen detaljisuunnittelua varten, Nepola kertoo.

Eagle S -öljytankkerin epäillään aiheuttaneen sähkönsiirtokaapelin vaurioitumisen Suomenlahdella joulupäivänä. Sähkönsiirtokaapelin lisäksi vaurioita on neljässä Suomenlahdella kulkevassa telekaapelissa.

NEPOLAN mukaan tavoitteena on saada Estlink 2 -kaapeli katkaistua korjaamista varten ja tulpattua vielä tammikuun aikana. Tällä pyritään estämään mahdolliset laajemmat vauriot kaapelissa.

Korjausta varten kaapeli täytyy katkaista tietyltä välimatkalta vauriokohdan molemmin puolin.

- Täytyy varmistaa, että siellä on sellaista kaapelia, joka on varmasti ehjää. Siihen kohtaan liitetään varakaapelia. Siksi kaapelin katkaisu ja testaaminen etukäteen on tärkeä vaihe, Nepola selittää.

Tämän jälkeen varsinaiseen kaapelin korjaamisen on määrä ryhtyä heti, kun korjausalukset ja korjaajat ovat varmistuneet. Nepola sanoo, että tähän ei ole vielä aikataulua tiedossa.

Hän ei ylipäätään suostu kertomaan arviota kaapelin korjaamisen lopullisesta aikataulusta ja käyttöönotosta.

- Sellaista aikatauluarviota, joka voitaisiin antaa julkisuuteen, ei ole. Tavoitteena on saada kaapeli käyttöön mahdollisimman nopeasti, Nepola muotoilee.

VALTIONYHTIÖ Cinia kertoi perjantaina, että sen Suomenlahdella vaurioituneen tietoliikennekaapelin korjaus on alkanut.

Ranskalainen korjausalus Cable Vigilance saapui yhtiön mukaan tänään puoli kymmenen maissa vikaantumispaikalle.

- Työt ovat käynnistyneet heti aamulla ja ovat hyvässä vauhdissa ja etenevät suunnitellusti, yhtiön viestintä- ja kasvujohtaja Henri Kronlund kertoi STT:lle.

Yhtiö arvioi, että Suomen ja Saksan välillä kulkevan merikaapelin korjaus saadaan valmiiksi ensi viikon perjantaihin mennessä.

Kronlundin mukaan korjauksen hinta täsmentyy myöhemmässä vaiheessa.

- Puhutaan useista sadoista tuhansista euroista, Kronlund sanoi.

Eagle S -öljytankkerin epäillään aiheuttaneen tietoliikennekaapelin vaurioitumisen Suomenlahdella joulupäivänä.

Cinian kaapelin korjauksen alkamisesta kertoi aiemmin Yle.