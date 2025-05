Finnair peruu tänään yli sata lentoa IAU:n työtaistelun vuoksi

Lentoyhtiö Finnair peruu tänään noin 110 lentoa Ilmailualan Unionin työtaistelun vuoksi. Finnair on arvioinut, että peruutukset vaikuttavat noin 8 000 asiakkaaseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Peruttujen lentojen tilalle tarjotaan vaihtoehtoiset lennot.

Neljän tunnin lakot vaikuttavat esimerkiksi maapalvelutoimintoihin ja lentokonehuoltoon.

Ilmailualan Unioni hylkäsi keskiviikkona sovittelijan sovintoesityksen lentoliikenteen palveluiden työriitaan.

FINNAIRILTA kerrotaan, että työtaistelutoimien takia esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman matkatavaran käsittelyssä voi olla häiriöitä. Siksi on hyvä tehdä lähtöselvitys ennakkoon, saapua lentoasemalle ajoissa ja pakata olennaiset tavarat, kuten lääkkeet, käsimatkatavaroihin.

Ammattiliitto on ilmoittanut lakoista perjantain lisäksi 2. ja 4. kesäkuuta. Finnairin viestinnästä on kerrottu, ettei ensi viikon lakkopäiville ole vielä tehty peruutuspäätöksiä. On todennäköistä, että toteutuessaan työtaisteluilla olisi merkittäviä vaikutuksia myös näinä päivinä.

Asiakkaat, joilla on kyseisinä päivinä lento, voivat jo muuttaa matkustuspäiväänsä olemalla yhteydessä Finnairin asiakaspalveluun tai lipun myyneeseen tahoon.