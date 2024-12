Finnairin lentäjät tänään lakossa – toistasataa lentoa peruttu

Lentoyhtiö Finnairin lentäjien lakko on maanantaina vaikuttanut tuhansiin matkustajiin. Finnairin viestinnästä kerrotaan, että lentoja on yhteensä peruttu tältä päivältä noin 140 ja niillä olisi ollut arviolta runsaat 16 000 matkustajaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Finnairin viestintäpäällikkö Kaisa Tikkanen sanoo, että korvaava ratkaisu on löydetty 99 prosentille niistä asiakkaista, joiden lento on maanantaina peruttu.

- Peruutustilanteissa yritetään lähtökohtaisesti löytää kaikille uusi reitti. Asiakkaalla on aina vaihtoehtona halutessaan perua matka ja hakea takaisinmaksua.

Maanantain lakko heijastuu osin myös lähipäiviin. Tikkasen mukaan tiistaina lakon vuoksi on peruttu lähinnä niin sanottuja yöpyviä lentoja, jotka olisivat lähteneet maanantaina Helsingistä ja palanneet seuraavana päivänä.

- Esimerkiksi huomisen osalta puhutaan yksittäisistä lennoista, Tikkanen sanoo.

Lakko vaikuttaa Finnairin itse operoimiin lentoihin, kun taas Norran operoimat lennot ovat toteutuneet normaalisti. Peruuntuneissa lennoissa on niin kaukolentoja, Euroopan-lentoja kuin joitakin kotimaan lentojakin. Lista perutuista lennoista löytyy Finnairin nettisivuilta.

Finnair kertoi jo marraskuussa peruvansa yhteensä noin 300 lentoa tämän päivän ja ensi perjantain työnseisausten vuoksi. Yhtiö arvioi, että lakot vaikuttavat noin 33 000 asiakkaaseen.

LENTÄJIÄ edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ja Finnairia edustava Palta ovat neuvotelleet uudesta työehtosopimuksesta elokuusta lähtien. Neuvotteluja käytiin viikonloppuna valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla.

Osapuolet ovat olleet vähäsanaisia neuvotteluiden kulusta. Paltan liikenne- ja logistiikkasektorin neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield vahvisti STT:lle maanantaina, että neuvottelut olivat edellisyönä jatkuneet puolilleöin ja ne jatkuivat maanantaina kello 12.

- Tällä hetkellä ei ole mitään uutta kommentoitavaa, Wiik-Blåfield viestitti STT:lle iltapäivällä.

Liikennelentäjäliitto tiedotti verkkosivuillaan torstaina, että neuvottelut ovat edenneet kuluneen viikon aikana “jonkin verran”. Tästä huolimatta liitto kuvasi neuvottelutilannetta yleisesti hankalaksi. Tämä johtuu liiton mukaan siitä, että työnantajapuoli vaatii lentäjien työn osittaista ulkoistamista.

Myös Paltan mukaan neuvotteluissa on keskusteltu hankalista kysymyksistä. Wiik-Blåfield sanoi lauantaina STT:lle, että ratkaisun löytyminen vaatii vielä “merkittävää vastaantuloa”. Wiik-Blåfieldin mukaan aiemmissa työehtosopimuksissa on ollut “rajoitteita”, jotka ovat estäneet Finnairia vastaamasta muuttuneeseen kilpailutilanteeseen. Hänen mukaansa lentäjillä on ollut neuvotteluissa myös varsin korkeat tavoitteet.

Uutista päivitetty ja täydennetty kauttaaltaan klo 13.50 mm. Finnairin ja Wiik-Blåfieldin kommentein.