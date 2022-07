Fortum johdatti suomalaiset veronmaksajat Putinin kaasuansaan – pian on edessä syksy ja talvi

Uniper omistaa Saksasta muun muassa hiili- ja vesivoimaa mutta yhtiön bisneksistä merkittävä osuus liittyy Venäjältä Eurooppaan tuotavaan maakaasuun, kuten kaikki jo tässä vaiheessa tiedämme.

Uniper omistaa myös surullisen kuuluisaksi tulleen NordStream 2 -kaasuputken.

Kun Fortum hankki Uniperin vuonna 2018, Donald Trumpin johtama Yhdysvallat oli jo pidempään pitänyt uutta Itämeren alittavaa NordStream 2-putkea turvallisuusriskinä, johon liittyy Venäjän strategisia intressejä.

Ukrainan sodan myötä ei ole epäselvyyttä siitä, ketkä olivat oikeassa.

Suomessa ja Saksassa uskottiin Venäjän kanssa käytävän kaupan tulevaisuuteen. Bisneksen myös ajateltiin edistävän ystävällisten ja rauhanomaisten suhteiden säilymistä, Euroopan vakautta.

Bisneksen ja energiariippuvuuden ajateltiin tuovan rauhaa, vaikka kauppakumppani murhautti ihmisiä ympäri Eurooppaa. Venäjän Georgian operaatiosta oli Uniper-kauppojen hetkellä vuonna 2018 kulunut jo kymmenen ja Krimin valtaamisestakin neljä vuotta.

Suomen Venäjä-kauppoja sodat, murhat ja itänaapurin ilmeinen korruptio eivät hillinneet.

Kun Ukrainan sota helmikuussa syttyi, valtio-omistaja oli jo päättänyt istuttaa oman edustajansa Fortumin hallitukseen runsaan 15 vuoden tauon jälkeen. Valtioneuvoston omistajaohjausyksikön ylijohtaja Kimmo Viertola pääsi aloittamaan Fortumin hallituksessa maaliskuussa.

Energiapolitiikasta oli tullut ulko- ja turvallisuuspolitiikan etulinjaa aivan toisenlaisessa merkityksessä kuin aikaisemmin oli ajateltu.

Sodan myötä EU:ssa ryhdyttiin asettamaan Venäjälle sanktioita. Vielä maaliskuussa Saksa vastusti kaikkia venäläiselle fossiilienergialle asetettavia pakotteita. Perustelut liittyivät sisäpolitiikkaan. Talousministeri Robert Habeck pelkäsi yhteiskuntarauhan Saksassa järkkyvän.

Voi olla, että Habeck ei täysin sisäistänyt, ettei kaasu ole Venäjälle Aasiassa kaupaksi käyvään öljyyn nähden juuri minkäänlainen kauppatavara. Riskinä eivät ole missään vaiheessa olleet EU:n vaan Venäjän ”pakotteet”, päätökset ajaa kaasun hintoja ylös tai sulkea Euroopan hanat lopullisesti

Vangitun venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin edustaja Leonid Volkov on tiivistänyt asian Twitterissä hyvin. Presidentti Vladimir Putin on Volkovin mukaan oppinut parin vuosikymmenen mittaisen valta-asemansa aikana käsittelemään Euroopan poliittisia johtajia heidän äänestäjiensä välityksellä.

Parhaillaan on lämmin mutta pian jo syksy ja talvi. Putin toivoo suomalais-saksalaisen kaasubisneksen auttavan suosiollisen julkisen mielipiteen löytymisessä. Uniperin omistama NordStream 2 jäi sodan vuoksi lopullisesti avaamatta tuotettuaan sitä ennen Uniperille noin miljardin suuruisen tappion. Venäjä on ajanut kaasun hintaa ylös jo ennen hyökkäystään. Hinnan arvioidaan nousseen tähän mennessä 700 prosenttia.

Hintatakuun saksalaisille asiakkailleen myöntänyt Uniper tekee tappiota kymmeniä miljoonia euroja päivässä.

NordStream 1 -putki on parhaillaan kiinni Gazpromin “huoltotoimenpiteiden” vuoksi. Kukaan ei tiedä milloin se avautuu. Uutistoimisto Bloombergin mukaan EU:n komissio varautuu siihen, ettei putki avaudu koskaan.

Leonid Volkovin mukaan Euroopassa nähdään pian poliitikkoja, toimittajia ja asiantuntijoita, jotka puolustavat Venäjän vastaisten pakotteiden purkamista. Totta kai he pyrkivät samalla esittämään tukevansa edelleen Ukrainaa. Perustelunaan nämä Putinin salaiset ystävät käyttävät talvea ja energiapulaa, Venäjän valmiin käsikirjoituksen mukaisesti.

Kaasubisneksestä on tullut Venäjän ase Ukrainan sodassa. Valitettavasti suomalainen Fortum, sen tytäryhtiö Uniper sekä kaikki yhtiöiden omistajat ja asiakkaat, suomalaiset veronmaksajat mukaan lukien, ovat ajautuneet energiasodan osapuoliksi.

Tämä tulee kalliiksi kaikille, mutta hinta on maksettava. Syytä on nyt myöhäistä murehtia.

Putin's next (and final) battle.

(This thread went viral in Russian so I decided to publish an English version as well)

A long thread about what, in my opinion, is Putin's strategy right now, and the last gamble he is making to break Ukraine's resistance.

⁰⁰1/26

— Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 17, 2022