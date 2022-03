Fortumin tytäryhtiö tekee miljardin euron alaskirjauksen Nord Stream 2:sta

Energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper tekee 987 miljoonan euron alaskirjauksen koko rahoitusosuudestaan Nord Stream 2 -kaasuputkeen. Uniper on rahoittanut nyt jäihin pantua putkihanketta sveitsiläisen Nord Stream 2 AG -yhtiön kautta, yhdessä Engien, OMV:n, Shellin sekä Wintershallin kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Fortum kertoo, että alaskirjauksen seurauksena Fortum ei enää kirjaa tulokseensa projektiin liittyviä vuosittaisia noin 100 miljoonan euron korkotuloja. Arvonalentuminen kirjataan Fortumin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Se oikaistaan eikä siten vaikuta vertailukelpoiseen tulokseen.

Uniper on viime vuoden lopulta lähtien valmistellut irrottautumista venäläisestä tytäryhtiöstään Uniprosta, mutta prosessi on toistaiseksi pantu jäihin. Yhtiö on listattu Moskovan pörssiin. Irrottautumista on määrä jatkaa niin pian kuin mahdollista. Uniper ei tee uusia investointeja Venäjälle eikä toistaiseksi siirrä varoja Venäjän tytäryhtiöönsä.

Uniprolla on Venäjällä viisi voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on yli 11 gigawattia ja 4 300 työntekijää.

Vanhat sopimukset jatkuvat

Toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach sanoi Uniperin tuomitsevan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Yhtiö ei tee uusia pitkäaikaisia kaasuntoimitussopimuksia Venäjän kanssa.

- On tärkeää, että Saksan hallitus tekee kaiken inhimillisesti mahdollisen vähentääkseen Saksan riippuvuutta Venäjän hyödykkeistä, Maubach sanoo tiedotteessa.

Saksa toi viime vuonna vajaat 90 miljardia kuutiometriä maakaasua, josta 55 prosenttia tuli Venäjältä.

Uniper on tarttunut toimiin varmistaakseen, että sen hiilivoimaloita voidaan käyttää ilman venäläistä hiiltä ja päättänyt, ettei se jatka hiilentoimituksia Venäjältä.

Tuonti olemassa olevien sopimusten puitteissa kuitenkin jatkuu, koska sillä on keskeinen rooli luotettavan kaasunsaannin varmistamiseksi saksalaisille kotitalouksille ja teollisuudelle Euroopassa, kertoo Fortum. Uniper on pyrkinyt hajauttamaan polttoainehankintojaan ja valmistautuu mahdollisiin lyhyisiin katkoksiin kaasuntoimituksissa Venäjältä.

Uniper on käynnistänyt uudelleen suunnittelun rakentaa nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaali Saksan Wilhelmshaveniin.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti.