Fortuna ja Hanna-Marjut upposivat 1980-luvulla – nyt alkaa sukellusoperaatio niiden polttoainetankkien tyhjentämiseksi

Suomen ympäristökeskus Syke ja Merivuomat aloittavat maanantaina kaksi viikkoa kestävän sukellustyöoperaation, jonka tavoitteena on tyhjentää kahden 1980-luvulla uponneen laivan polttoainetankit.

Ympäristökeskus kertoo, että alukset ovat nimeltään Fortuna ja Hanna-Marjut, ja niillä on alustavien tietojen mukaan tankeissaan 10-12 kuutiota dieselöljyä. Hanna-Marjut upposi vuonna 1985 ja Fortuna vuonna 1987. Molemmat alukset kuljettivat sokerijuurikasta.

”Sukelluskohde sijaitsee Ahvenanmaan maakuntahallituksen merialueella. Nyt saneerattavat kohteet ovat osa Ahvenanmaan maakuntahallituksen varautumissuunnitelmassa olevia nk. vaaralliseksi ympäristökohteiksi luokiteltuja hylkyjä, pääosin hylyissä jäljellä olevan öljyn vuoksi”, tiedotteessa kerrotaan.

Paikalle lähtee Merivoimien öljyntorjunta-alus Hylje, jolta Merivoimien raivaajasukeltajat suorittavat suunniteltuja työtehtäviä.

”Operaatiolla on myös koulutuksellisia tavoitteita ylläpitää ja edistää sukeltajien osaamista ja ammattitaitoa hylkytehtävissä.”

Sukellusoperaatiosta on tiedotettu Ahvenanmaan maakuntahallitusta sekä muita viranomaisia ja alueellisia pelastusviranomaisia. Syke kertoo, että operaatiossa on varauduttu mahdollisiin työnaikaisiin pieniin öljyvuotoihin. Hylje-alukseen on varmuuden vuoksi lastattu raskasta meripuomia ja imeytyspuomeja. Mikäli kaikkia öljyjä ei saada elokuisessa operaatiossa poistettua, Syke ja Merivoimat jatkavat sukellustöitä hylyillä myös syyskuun lopulla.

Öljynpoisto-operaatiota voi seurata Sykkeen hankepäällikkö Jorma Rytkösen Twitter-tilillä sekä Merivoimien somekanavilla Twitterissä ja Facebookissa.

Operaatio on osa Suomen hallituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ympäristöministeriön käynnistämän ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä. Ohjelma alkoi viime vuonna ja sen on määrä päättyä vuonna 2023.

Täydennetty tiedolla alusten uppoamisajankohdista klo 11.20.