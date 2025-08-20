Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.8.2025 05:51 ・ Päivitetty: 20.8.2025 06:00

Fox News: Yhdysvaltain asevoimien komentaja keskusteli Ukrainan turvatakuista – Suomi paikalla

LEHTIKUVA / AFP
Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Caine (kuvassa vasemmalla) 15. elokuuta Alaskassa.

Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Caine järjesti kokouksen Ukrainan tilanteesta eurooppalaisten kollegoidensa kanssa Washingtonissa tiistai-iltana paikallista aikaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta uutistoimisto AFP:lle kertoi yhdysvaltalainen puolustusviranomainen. Lähteen mukaan asevoimien päälliköiden oli tarkoitus keskustella parhaista vaihtoehdoista mahdolliselle Ukrainan rauhansopimukselle.

Fox Newsin mukaan tapaamisessa keskusteltiin mahdollisista turvatakuista Ukrainalle. Viranomaiset vahvistivat Fox Newsille, että kokouksessa oli Suomen puolustusvoimien edustaja sekä Saksan, Britannian, Ranskan ja Italian asevoimien päälliköt.

Kasvotusten pidetty tapaaminen edelsi sotilasliitto Naton keskiviikkona järjestettävää videokokousta. Yhdysvaltain Cainen on määrä osallistua myös Naton kokoukseen.

NATON Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Alexus Grynkewich antaa keskiviikon videokokouksessa liittolaismaiden sotilasjohdolle päivityksen ajankohtaisesta turvallisuusympäristöstä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi maanantaina Valkoisessa talossa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sekä muita eurooppalaisjohtajia. Neuvotteluissa keskusteltiin muun muassa turvatakuista Ukrainalle.

Trump soitti maanantaina myös Venäjän presidentti Vladimir Putinille ja kertoi neuvottelujen jälkeen alkaneensa valmistella tapaamista Putinin ja Zelenskyin välillä. Tämän jälkeen järjestettäisiin kolmenvälinen kokous Putinin, Zelenskyin ja Trumpin kesken.

Valkoinen talo vahvisti maanantaina, että tapaamisen valmistelut ovat käynnissä ja molemmat presidentit ovat ilmaisseet valmiutensa tapaamiseen.

Putinin ja Zelenskyin mahdollisen tapaamisen paikoiksi on väläytelty medioissa Sveitsin Geneveä, Turkin Istanbulia ja Unkarin Budapestia. Myös Itävalta on ilmoittanut olevansa valmis isännöimään tapaamisen Wienissä.

UUTISTOIMISTO Bloombergin mukaan Trump soitti maanantaina Washingtonin-kokouksen jälkeen Unkarin pääministerille Viktor Orbanille. Orban on Trumpin läheinen liittolainen sekä yksi harvoista Venäjää myötäilevistä eurooppalaisista valtionjohtajista.

Bloombergin lähteiden mukaan Trump soitti Orbanille keskustellakseen siitä, miksi tämä estää Ukrainan liittymisneuvotteluita Euroopan unioniin. Lähteet kertovat, että eurooppalaisjohtajat pyysivät Trumpia käyttämään vaikutusvaltaansa Orbaniin, jotta tämä luopuisi Ukrainan EU-jäsenyyden vastustuksesta.

Puhelun aikana Unkari ilmoitti olevansa kiinnostunut isännöimään Putinin ja Zelenskyin mahdollista tapaamista.

Saara-Miira Kokkonen/STT

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
