FSB:n kerrotaan syyttävän Prigozhinia aseellisen kapinan lietsomisesta

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin syyttää Venäjän hyökänneen Wagnerin taistelijoita ja leirejä vastaan. Prigozhinin mukaan iskuissa on kuollut "valtava määrä" taistelijoita.

Telegram-kanavallaan jaetussa ääniviestissä Prigozhin sanoi, että Wagner oli valmis tekemään myönnytyksiä puolustusministeriölle ja luovuttamaan aseitaan.

- Tänään, kun he näkivät ettei meitä voi murtaa, he iskivät ohjuksin leirejämme vastaan, Prigozhin väitti.

Prigozhin julisti, että Venäjän sotilasjohto on pysäytettävä. Hän kehotti venäläisiä olemaan vastustamatta Wagnerin joukkoja ja varoitti, että vastarintaa yrittävät tuhotaan välittömästi.

- Wagnerin komentajien neuvosto on tehnyt päätöksen. Maan sotilasjohdon pahuus on pysäytettävä, Prigozhin uhosi.

- Oikeus armeijassa palautetaan. Ja sen jälkeen oikeus koko Venäjällä, hän jatkoi.

- Meitä on 25 000, ja me iskemme takaisin.

Prigozhinin mukaan taistelijat palaavat rintamalle ”suojelemaan Venäjää”, kun Wagnerin operaatio on saatettu päätökseen.

Wagner-pomon uhkaukset kohdistuivat sotilasjohtoon. Hän julisti, että muut hallinnon osat, kuten presidentin hallinto, sisäministeriö ja kansalliskaarti Rosgvardija toimivat tulevaisuudessa entiseen tapaan.

- Tämä ei ole sotilasvallankaappaus, tämä on marssi oikeuden puolesta, Prigozhin vakuutti.

VENÄJÄN puolustusministeriö torjui Prigozhinin väitteet Telegram-kanavallaan ja ilmoitti, että syytökset ja some-kanavilla jaetut videot ovat ”valheellisia ja tahallista provokaatiota”.

Venäjän kansallinen terrorisminvastainen komitea ilmoitti turvallisuuspalvelu FSB:n syyttävän Prigozhinia aseellisen kapinan lietsonnasta ja aloittaneen asiasta tutkinnan. Venäläiset uutistoimistot Tass, Interfax ja Sputnik kertovat FSB:n vaativan, että Prigozhin lopettaa heti rikollisen toimintansa.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov ilmoitti, että Putin on tietoinen Prigozhinin tilanteesta ja että kaikkiin tarvittaviin toimiin on ryhdytty.

Prigozhin on ärhennellyt Venäjän sodanjohtoa vastaan jo pitkään. Hänen hampaisiinsa on joutunut erityisesti puolustusministeri Sergei Shoigu, jota Prigozhin on syyttänyt Venäjän huonosta menestyksestä sodassa Ukrainaa vastaan.

Aiemmin perjantaina Prigozhin kyseenalaisti Putinin päätöksen aloittaa hyökkäyssota Ukrainassa helmikuun lopulla 2022.

- Miksi erityisoperaatio aloitettiin? (Koska) sotaa tarvittiin pönkittämään joidenkin paskiaisten itsetehostusta, hän laukoi.