Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

18.2.2026 06:52 ・ Päivitetty: 18.2.2026 06:52

FT: EKP:n Lagarde haluaa lähteä jo ennen Ranskan presidentinvaaleja – tästä on kyse

FREDERICK FLORIN / AFP) - AFP / LEHTIKUVA

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarden odotetaan jättävän tehtävänsä ennen lokakuussa 2027 päättyvän kahdeksanvuotisen virkakautensa loppua, kertoo Financial Times.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehti kuvailee lähdettään Lagarden ajattelua tuntevaksi.

Lagarde haluaa lähteä ennen Ranskan presidentinvaaleja, jotka pidetään ensi vuoden huhtikuussa. Lähteen mukaan Lagarde haluaa antaa Ranskan nykyiselle presidentille Emmanuel Macronille ja Saksan liittokanslerille Friedrich Merzille mahdollisuuden valita uusi pääjohtaja.

Macron ei voi enää asettua ehdolle tulevissa presidentinvaaleissa kahden kautensa jälkeen.

EKP kieltäytyi kommentoimasta asiaa Financial Timesille.

Lagarde siirtyi EKP:n pääjohtajaksi Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n pääjohtajan tehtävästä vuonna 2019.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen valinnat
18.2.2026
Kokoomuksen kannatus on laskenut perussuomalaisten varjossa, mutta Orpo on nähnyt surkeampiakin aikoja
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
17.2.2026
Evp-upseeri: Jos Trump sössii Naton, tässä ovat vaihtoehtomme
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
18.2.2026
Arvio: Oscar-suosikiksi noussut poliittinen trilleri kuvaa korruption lävistämää maata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU