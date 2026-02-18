Talous
18.2.2026 06:52 ・ Päivitetty: 18.2.2026 06:52
FT: EKP:n Lagarde haluaa lähteä jo ennen Ranskan presidentinvaaleja – tästä on kyse
Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarden odotetaan jättävän tehtävänsä ennen lokakuussa 2027 päättyvän kahdeksanvuotisen virkakautensa loppua, kertoo Financial Times.
Lehti kuvailee lähdettään Lagarden ajattelua tuntevaksi.
Lagarde haluaa lähteä ennen Ranskan presidentinvaaleja, jotka pidetään ensi vuoden huhtikuussa. Lähteen mukaan Lagarde haluaa antaa Ranskan nykyiselle presidentille Emmanuel Macronille ja Saksan liittokanslerille Friedrich Merzille mahdollisuuden valita uusi pääjohtaja.
Macron ei voi enää asettua ehdolle tulevissa presidentinvaaleissa kahden kautensa jälkeen.
EKP kieltäytyi kommentoimasta asiaa Financial Timesille.
Lagarde siirtyi EKP:n pääjohtajaksi Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n pääjohtajan tehtävästä vuonna 2019.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.