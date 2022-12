Gardell tylynä Ruotsin kruunulle: ”Paskavaluutta”

Ruotsalainen liikemies ja aktivistisijoittaja Christer Gardell haluaa Ruotsin luopuvan kruunusta ja siirtyvän käyttämään euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutistoimisto TT:n haastattelussa Gardell sanoo, että tänä vuonna muita valuuttoja vastaan selvästi heikentynyt kruunu on ”pieni paskavaluutta”.

Gardell vastusti kruunun vaihtamista euroon vuonna 2003, kun Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys eurosta. Sittemmin hän on tullut toisiin ajatuksiin. Hän katsoo nyt, että kruunu on liian pieni ja Ruotsin valuuttamarkkina liian epälikvidi, minkä johdosta kruunu on riskisijoitus.

- Meidän täytyy liittyä euroon. Muuten ruotsalaiset vain köyhtyvät ja köyhtyvät. Kun meillä on kruunu, on täysin samantekevää, miten hyvin me tätä maata hoidamme. Pieni reunoilla loiskiva valuutta arvostetaan aina heikoksi, ja sen johdosta olemme köyhempiä kuin meidän pitäisi olla, Gardell sanoo.

Gardell kertoo alkaneensa muuttaa mieltään vuonna 2017, jolloin hän ymmärsi voivansa heiluttaa kruunua yhdellä kaupalla, kun hänen oli määrä myydä Volvo-omistuksensa kiinalaiselle Geelylle noin 35 miljardin kruunun hinnalla. Euroissa summa oli vuonna 2017 noin 3,6 miljardia euroa, nyt noin 3,1 miljardia.

Kruunun säilyttämistä on puolustettu sillä, että se toimii vientiteollisuuden puskurina, kun suhdanteet laskevat. Ajatus on, että heikompi kruunu tekee ruotsalaiset tuotteet ja palvelut halvemmiksi ja antaa niille kilpailuetua taistelussa markkinaosuuksista maailmanmarkkinoilla.

Gardell ei arvosta tätä näkemystä.

- Tuo toimi 20-30 vuotta sitten. Täällä rakennettiin tavaroita, jotka sitten laivattiin maailmalle. Mutta nyt meillä tehtaita ympäri maailman. Vanha ajatus kruunusta kilpailun piristeenä ei enää päde, vaan se on nykyään ongelma.

Gardell tunnetaan sijoitusyhtiö Cevian Capitalin toisena perustajana. Cevian on yksi Tukholman pörssin suurimmista osakkeenomistajista, ja sillä on suuria omistuksia monissa keskeisissä eurooppalaisissa yhtiöissä, joiden joukossa ovat muun muassa Nordea ja Metso Outotec. Aktivistisijoittajana Cevian pyrkii kasvattamaan omistustensa arvoa opastamalla aliarvostettuina pitämiään yrityksiä tehostamaan toimintaansa.

Muokattu 27.12. klo 14.35: uutista täydennetty kauttaaltaan.