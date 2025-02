Gazan aselepo natisee liitoksissaan

Israel uhkaa aloittaa uudestaan sodan Gazassa, jos äärijärjestö Hamas ei vapauta panttivankeja aseleposopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi myös, että Israel edesauttaa siinä tapauksessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelmaa palestiinalaisten siirtämisestä pois Gazasta.

Kuudes vankienvaihto Israelin ja Hamasin välillä on tarkoitus toteuttaa lauantaina, mutta Hamas on syyttänyt Israelia sopimuksen rikkomisesta ja aikoo lykätä panttivankien vapauttamista. Se on saattanut hauraan aselevon suureen vaaraan.

Katz sanoi keskiviikkona, että jos lauantain vankienvaihto ei toteudu, Israel jatkaa sotaa.

– Uusi Gazan sota on intensiteetiltään erilainen kuin aselepoa edeltänyt, eikä se lopu ennen kuin Hamas on hävinnyt ja kaikki panttivangit on vapautettu, Katz sanoi.

- Se myös mahdollistaa Yhdysvaltain presidentti Trumpin vision toteuttamisen Gazassa.

Trump sanoi viime viikolla, että Yhdysvallat ottaisi Gazan hallintaansa ja alueen yli kaksi miljoonaa palestiinalaista siirrettäisiin muualle.

Väestön pakkosiirto olisi sotarikos, ja arabimaat Yhdysvaltain liittolaisia Egyptiä ja Jordaniaa myöten ovat vastustaneet sitä jyrkästi. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on ilmaissut Trumpin ehdotukselle tukensa.

HAMASIN edustaja Hazem Qassem syytti keskiviikkona Israelia useiden aseleposopimuksen kohtien rikkomisesta ja sanoi, ettei panttivankeja vapauteta, jos Israel ei noudata sopimusta.

- Kantamme on selvä, emmekä me hyväksy Yhdysvaltain ja Israelin uhkauksia, Qassem sanoi.

Toistaiseksi Hamas on vapauttanut tammikuussa alkaneen aselevon aikana 21 israelilaista panttivankia vastineeksi sadoista palestiinalaisvangeista.

Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan aselevon välittäjinä toimineet Qatar ja Egypti tekevät kulisseissa kovasti töitä, jotta aselepo saataisiin pelastettua.