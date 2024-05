Georgian presidentti käytti veto-oikeutta kiisteltyä lakiesitystä vastaan

Georgian presidentti Salome Zurabishvili jätti lauantaina vahvistamatta kiistellyn ulkomaisen vaikuttamisen lain, jota vastaan maassa on osoitettu kiivaasti mieltä huhtikuusta lähtien. Zurabishvili käytti veto-oikeuttaan parlamentin hyväksymää lakiesitystä vastaan, kuten oli etukäteen sanonut tekevänsä.

- Tänään käytän vetoa tähän lakiin, joka on olemukseltaan venäläinen ja perustuslakimme vastainen, presidentti Zurabishvili sanoi televisioidussa lausunnossaan.

Presidentin päätöksen arvellaan jäävän vain symboliseksi eleeksi, joka viivyttää lain astumista voimaan. Maan parlamentti voi vielä kumota presidentin veton yksinkertaisella enemmistöllä.

Lain mukaan yli viidenneksen rahoituksestaan Georgian ulkopuolelta saavien medioiden ja kansalaisjärjestöjen on rekisteröidyttävä ulkomaisten etujen ajajiksi. Georgian parlamentti hyväksyi lakiesityksen tiistaina äänin 84-30. Äänestystä lain kolmannessa ja ratkaisevassa käsittelyssä edelsi istunto, jossa tunteet kuumenivat jopa tappeluksi Georgialainen unelma -valtapuolueen ja opposition edustajien välillä.

VENÄJÄLLÄ on voimassa vastaava laki, minkä vuoksi Georgian lakiesityksen vastustajat olivat ristineet hallituksen esityksen “venäläislaiksi”. Esityksen vastustajien mukaan laki on tarkoitettu opposition hiljentämiseen, ja sen tarkoituksena on viedä Georgia takaisin Venäjän vaikutuspiiriin.