Politiikka
8.6.2026 12:59 ・ Päivitetty: 8.6.2026 13:55
Grahn-Laasosen seuraaja valitaan tällä viikolla
Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle.
Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Hän sanoi lääkärin suosituksesta keventäneensä jo kalenteriaan. Päivityksessään Grahn-Laasonen nosti esiin myös hallituksen esityksiä.
- Juuri perhevapaan kynnyksellä annamme vielä hallituksen esityksen yhdistelmävakuutuksesta. Myös YEL:n uudistamista ja 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun laajentamista koskevat hallituksen esitykset ovat pian valmiina etenemään lausunnoille, hän kirjoitti.
VIRALLISESTI ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuodenvaihteessa.
Grahn-Laasosen todennäköisimpänä sijaisehdokkaana pidetään kansanedustaja Karoliina Partasta, joka sai eniten ääniä kokoomuksen varapuheenjohtajavaalissa Jyväskylässä viikonloppuna.
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