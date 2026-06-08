Grahn-Laasosen seuraaja valitaan tällä viikolla

Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Hän sanoi lääkärin suosituksesta keventäneensä jo kalenteriaan. Päivityksessään Grahn-Laasonen nosti esiin myös hallituksen esityksiä.

- Juuri perhevapaan kynnyksellä annamme vielä hallituksen esityksen yhdistelmävakuutuksesta. Myös YEL:n uudistamista ja 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun laajentamista koskevat hallituksen esitykset ovat pian valmiina etenemään lausunnoille, hän kirjoitti.

VIRALLISESTI ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuodenvaihteessa.

Grahn-Laasosen todennäköisimpänä sijaisehdokkaana pidetään kansanedustaja Karoliina Partasta, joka sai eniten ääniä kokoomuksen varapuheenjohtajavaalissa Jyväskylässä viikonloppuna.