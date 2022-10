Greenpeace: Muovin laajamittainen kierrätys on pelkkä myytti

Muovin laajamittainen kierrätys on pelkkä myytti, jota alan teollisuus pitää yllä kiillottaakseen julkista kuvaansa, kertoo ympäristöjärjestö Greenpeacen Yhdysvaltain jaoksen tuore tutkimus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkimuksen mukaan Yhdysvaltain kotitalouksien viime vuonna tuottamasta 51 miljoonan jätemuovitonnin määrästä vain 2,4 miljoonaa tonnia, eli viitisen prosenttia, päätyi kierrätykseen.

Kierrätykseen päätyvän muovin määrä oli tätä ennen parhaimmillaankin Yhdysvalloissa vain kymmenen prosenttia vuonna 2014. Sen jälkeen määrä on tasaisesti laskenut varsinkin sen jälkeen, kun Kiina lakkasi ottamasta vastaan länsimaiden muovijätteitä vuonna 2018.

Samaan aikaan uusien muovituotteiden, eli sellaisten muovien joiden tekemisessä ei käytetä kierrätysmuoveja, tuottaminen on koko ajan kasvanut.

– Teollisuusryhmät ja suuryritykset tarjoavat kierrätystä ratkaisuksi. Samalla ne väistävät itse kaiken vastuun siitä, että varmistaisivat kierrätyksen todella toimivan, sanoi Greenpeacen edustaja Lisa Ramsden.

GREENPEACEN tutkimuksen mukaan vain kahta muovityyppiä, esimerkiksi vesi- ja virvoitusjuomapuolloissa käytettävää PET-muovia ja muun muassa shampoo- ja saippuapulloissa käytettävää HDPE-muovia, kierrätetään laajemmin.

PET-muoveista kierrätykseen päätyi noin viidennes ja HDPE-muoveista runsaat kymmenen prosenttia. Lopuista muovilaaduista kierrätetään alle viisi prosenttia.

Keskeinen syy muovin kierrätyksen epäonnistumiseen on sen kalleus. Teollisuudelle tulee edelleen halvemmaksi tuottaa uusi muovipakkaus kuin käyttää kierrätystuotetta. Lisäksi eri muovityyppien lajitteleminen valtavasta massasta on vaikeaa. Kierrätys itsessään on sekin ympäristölle haitallista ja tuottaa mikromuoveja. Samalla se altistaa kierrätyslaitosten työntekijät vaarallisille yhdisteille.

Greenpeacen mukaan kierrätystä kestävämpi ratkaisu olisi panostaa tuotteiden uudelleenkäyttöön.

- Eihän se edes ole mikään uusi konsepti: niin maitokin meille ennen toimitettiin, pullossa. Sen tyhjennettyä pullo palautettiin, desinfioitiin ja käytettiin uudelleen, Ramsden muistuttaa.