Greta Thunberg sivalsi jälleen – maksoi Trumpille potut pottuina

– Hän näyttää hyvin onnelliselta vanhalta mieheltä, joka odottaa valoisaa ja hienoa tulevaisuutta. Niin mukava katsoa! Thunberg tviittaa.

Tviitin kuvassa Trump jättää Valkoisen talon ja vilkuttaa helikopteriin astuessaan.

Thunbergin kommentilla on taustansa.

Thunberg oli tuolloin ilmoittanut, ettei halua tavata Trumpia New Yorkissa YK:n ilmastokokouksessa. Hän myös kuittasi jo tuolloin Trumpin vähättelyn ja siirsi USA:n presidentin sanat myös Twitterin omaan esittelytekstiinsä.

Trump on bannattu Twitteristä pysyvästi.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021