Greta Thunberg tölväisi Trumpia hänen omalla tviitillään – ”Naurettavaa”

”Naurettavaa. Gretan on tehtävä töitä vihanhallintaongelmansa kanssa”, Trump tviittasi ja kehotti samassa yhteydessä Thunbergia menemään elokuviin ystävänsä kanssa.

”Rauhoitu, Greta, Rauhoitu!” Trump jatkoi.

Eilen hupenevan johtoasemansa hermostuttama Trump vaati äänten laskun keskeyttämistä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Greta Thunberg vastasi jakamalla Trumpin tviitin samoilla sanankäänteillä, joilla presidentti kommentoi hänen valintaansa Time-lehden vuoden henkilöksi.

”Naurettavaa”. Donaldin on tehtävä töitä vihanhallintaongelmansa kanssa ja mentävä ystävän kanssa elokuviin. Rauhoitu Donald, rauhoitu! Thunberg tviittasi.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020