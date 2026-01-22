Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.1.2026 13:54 ・ Päivitetty: 22.1.2026 13:54

Grönlannin varapääministeri: Alueluovutuksia olisi mahdotonta hyväksyä

Grönlannin varapääministeri Mute Egede sanoo, että alueluovutuksia on mahdotonta hyväksyä.

Grönlannin varapääministerin mukaan alueluovutukset olisivat mahdottomia hyväksyä. Varapääministeri, valtiovarainministeri Mute Egede kommentoi asiaa Facebookissa torstaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut hänen ja Naton pääsihteerin Mark Rutten sopineen alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen.

Trump on vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi saada Tanskalle kuuluva Grönlanti hallintaansa.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin viranomaislähteiden mukaan usean Nato-maan sotilasjohto oli keskustellut Brysselissä keskiviikkona alueellisesta kompromissista Grönlannin suhteen.

