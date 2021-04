Haatainen Ylellä: ”Kaikkien toimien pitää keskittyä siihen, että ihmiset selviytyvät” – työministeri vieraili Kemissä

Stora Enso ilmoitti viikko sitten sulkevansa Veitsiluodon tehtaansa, joka uhkaa viedä suoraan työpaikan 670 ihmiseltä. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) lupasi heti tiedon tultua julki vierailevansa Kemissä niin nopeasti kuin mahdollista. Se päivä oli tänään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän totesi Ylen haastattelussa olevansa todella tyytyväinen, että vierailu onnistui kesken vaikeiden kehysriihineuvottelujen. Haatainen tapasi niin Stora Enson johtoa ja henkilöstöä kuin Kemin kaupungin ja seutukunnan, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Lapin liiton edustajia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on todennut Kemin olevan äkillisen rakennemuutoksen alue ja luvannut selvittää mahdolliset valtioneuvoston lisätoimet ja -rahoituksen. Haatainen kuulosteli tiistaina, mitä alueella odotetaan valtiovallalta.

Työministeri kehui, kuinka alueella oli shokki-ilmoituksen jälkeen otettu asiat haltuun, kerätty yhteen kaikki mahdolliset tahot pohtimaan, miten löytää tulevaisuuden näkymiä.

– Tärkeää on löytää uutta työtä ja toimeliaisuutta, jos tehtaan toiminta loppuu. Siihen keskitytään nyt, hän painotti Ylen haastattelussa.

Hän korosti, että tehtaan todennäköinen sulkeminen on ollut valtava shokki ihmisille ja koko alueelle.

– Kaikkien toimien pitää keskittyä siihen, että ihmiset selviytyvät, jaksavat ja näkevät valon tulevaisuudessa.

Haatainen lupasi työministerinä huolehtivansa siitä, että te-toimistot ja ely-keskus saavat lisäresursseja.

– Kaikkiin koulutus- ja nopeisiin toimiin, joita on mahdollisuus käynnistää, niihin rahoitus kyllä tulee.

”Peräänkuulutan myös Stora Ensolta aktiivisuutta.”

Hän piti tärkeänä tukea myös yhteisöä niin, että Kemin alueella olisi edelleen toimeliaisuutta ja uutta tuotantoa voisi syntyä.

– Stora Enson tehdashan on loistavalla paikalla logistisesti ja alueella on osaamista. Täällä on kaikki eväät sille, että on mahdollisuus löytää uutta tuotantoa, sellaista, joka tuo työpaikkoja.

Haatainen kertoi Ylen haastattelussa, mitä tapahtuu konkreettisesti mahdollisimman pian. Hänen mielestään on olennaista, että tuki ja apu menee paikan päälle. Tehtaalle perustetaan te-toimiston toimipisteet, joista saa apua ja tukea, ja jossa saa tietoa eri mahdollisuuksista eteenpäin. Tarjolla on myös työterveyshuollon palveluita alkuvaiheen kriisiin.

– Jatkoa ajatellen on tärkeää, että eri tahot tekevät työtä, jotta Storan Enson tehdas-alueelle saadaan uutta toimintaa. Siinä peräänkuulutan myös Stora Ensolta aktiivisuutta, Haatainen totesi haastattelussa.

Työministeri korosti Stora Enson roolia myös työntekijöitä kohtaan.

– Sen pitäisi kaikin tavoin huolehtia työntekijöiden tulevaisuudesta tässä tilanteessa, jossa he ovat menettämässä työnsä annettuaan työpanoksensa tehtaalle. Se on mielestäni tärkeää.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on esittänyt erityisen selvitysmiehen asettamista Kemin tilanteen takia. Haatainen pitää esitystä ihan mielenkiintoisena ja hän totesi Ylen haastattelussa, että kaikki esitykset haarukoidaan ja käydään työ- ja elinkeinoministeriössä läpi.