Haavisto: ”Ranskan päätös sulkea lähetystönsä on ymmärrettävä” – vaikuttaa myös muiden maiden evakuointitoimiin

Ranskan päätös sulkea lähetystönsä Sudanissa vaikuttaa myös muiden maiden evakuointitoimenpiteisiin jatkossa, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi Luxemburgissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomi on saanut evakuointeihinsa apua Ranskan lisäksi Saksalta ja Ruotsilta. Suomella ei ole lähetystöä Khartumissa.

Haaviston mukaan päätös sulkea lähetystö on ymmärrettävä ja muun muassa Ranskan suurlähettilään autoa on ammuttu Sudanissa.

Edustustoja on kuitenkin yhä maan pääkaupungissa Khartumissa, Haavisto kertoo. Lisäksi joidenkin henkilöiden kohdalla on hänen mukaansa käytetty myös kansainvälisten järjestöjen tarjoamia evakuointireittejä.

- Siellä on joitakin lentokenttiä, joita vielä kansainväliset toimijat ovat voineet käyttää. Ja kun sinne lentokentälle on saatu kuljetukset järjestymään, niin sitä kautta on päästy ulos.

KHARTUMIN levottomuudet ovat kuitenkin vaikeuttaneet siihen, että ihmiset pääsisivät paikoille, joista heidät voidaan evakuoida.

Maassa käydään taisteluja maan asevoimien ja Rapid Support Forces -nimisten puolisotilaallisten joukkojen välillä. Haavisto puolestaan kommentoi Sudanin tilannetta kokoustettuaan EU-maiden ulkoministerien kanssa Luxemburgissa.

Muun muassa sähkön, veden ja puhelinyhteyksien puuttumista täytyy myös aktiivisesti ratkoa.

- EU:n osalta minulla on se käsitys, että EU:n mission päällikkö on jäänyt Sudaniin ja muu henkilökunta on sieltä poistunut. Tiedän, että on käyty viime päivinä paljon keskustelua esimerkiksi YK:n roolista.

HAAVISTON mukaan maasta on poistunut myös sellaisia tahoja, joiden pitäisi antaa humanitaarista apua ja esimerkiksi järjestää ihmisten terveyden- ja ruokahuoltoa. Samaan aikaan katutaistelut Khartumissa ja jatkuvat ja tilanne on Haaviston mukaan hyvin traumaattinen osalle paikallisista ihmisistä.

Sudanista on saatu pois kymmenen suomalaista, joiden joukossa on ollut myös lapsia, Haavisto kertoi aamupäivällä. Hänen mukaansa korkeintaan viisi suomalaista oli yhä Sudanissa.

- Tehdään tietysti töitä niin kauan, että kaikki, jotka haluavat Sudanista poistua, pääsevät sieltä pois.