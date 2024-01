Haavisto tarvitsee lisää rahaa, mutta puolueelta sitä ei ole liiemmin herumassa: “Jos Pekka nämä vaalit jollain asialla voittaa, niin vihreiden rahoilla ei”

Kaikki rahat on tuhlattu ja lisää tarvitaan, ilmoitti presidentinvaalien toiselle kierrokselle paikkansa varmistanut Pekka Haavisto (vihr.) vaali-iltana. Hänen puolueeltaan rahaa ei sanottavammin ole kuitenkaan tulossa. Rane Aunimo Demokraatti

– Emme ole vielä ehtineet tähän paneutua, mutta meidän budjettimme on käytetty ensimmäiseen kierrokseen. Nyt varmaan tehdään kirstunpohjien kaivelua, että löytyykö sieltä vielä jotain. Meillä oli muutosneuvottelut kesällä ja kasvavirtatilanteemme on sellainen, ettemme uskalla lahjoittaa mitään mihinkään, mutta me kaivelemme ja katsomme, vihreiden puoluesihteeri Anna Moring sanoo Demokraatille maanantaina.

Moring arvelee, että muutamilta yksittäisiltäkin lahjoittajilta liikenee Haaviston kampanjaan suurempia summia kuin puolueelta.

– Ei ole kyse monesta kymmenestätuhannesta jos edes yhdestä, hän viittaa puolueen rahoitukseen.

HAAVISTO on virallisesti valitsijayhdistyksen ehdokas ja vihreiden tukema presidenttikandidaatti. Haaviston kampanjan ennakkoilmoituksen mukaan vaalikampanjan rahoitus on yhteensä noin 750 000 euroa. Tämä luku elää kuitenkin toisen kierroksen tultua ajankohtaiseksi. Ensimmäisellä kierroksella Haavisto sai yksityishenkilöiltä tukea noin 450 000 euroa ja vihreältä puolueelta noin 125 000 euroa.

Suurin yksityishenkilön antama tuki oli 141 000 euroa eli enemmän kuin vihreän puolueen.

– Vihreillä ei siis yksinkertaisesti ole laittaa tähän rahaa ja kaikki mitä on laitetaan, mutta tällä hetkellä ei vain pysty lupaamaan, Moring pahoittelee.

Puoluesihteerin mielestä Haaviston vahvuutta on toisaalta se, että yksityisiä lahjoittajia on runsaasti, jo nyt yli viisituhatta.

– Ja rahaa tulee siis koko ajan. Meillä on täällä puoluetoimistolla tällainen tilannehuone-tyyppinen asia päällä ja ihmiset ovat lähteneet tosi vahvasti messiin. Nyt on lähdetty liikkeelle myös rahojen kanssa ja se tuo toivoa tähän hommaan.

Haaviston menestys ei ole sitten kiinni vihreiden rahoista?

– Ei, jos Pekka nämä vaalit jollain asialla voittaa, niin vihreiden rahoilla hän ei niitä voita, Moring naurahtaa.

Haaviston kampanja kertoo viestipalvelu X:ssä, että kampanjalla on kasassa jo yli 1,1 miljoonaa euroa. Tavoite on toiselle kierrokselle yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

VIHREIDEN kärsittyä viime keväänä raskaan tappion eduskuntavaaleissa vihreiden rahoitus väheni merkittävästi.

Vihreiden kansanedustajamäärä laski kahdestakymmenestä kolmeentoista, jonka johdosta puolueen rahoitus väheni kolmanneksella eli noin 1,2 miljoonaa euroa vuositasolla. Muutosneuvottelut alkoivat huhtikuussa ja päättyivät toukokuun lopulla.

Sen seurauksena puoluetoimistolta lakkautettavista tehtävistä irtisanottiin 7 työntekijää taloudellisin ja tuotannollisin perustein.