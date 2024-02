Haaviston vaalikassa kasvoi liki 1,9 miljoonaan – tältä presidenttiehdokkaiden vaalikassat nyt näyttävät

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas, vihreiden tukema Pekka Haavisto oli perjantai-iltapäivään mennessä kerännyt kampanjasivujensa mukaan noin 1,87 miljoonaa euroa vaalirahoitusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokoomuksen ehdokkaan Alexander Stubbin vaalirahoitus on alkuviikosta täydennetyn ennakkoilmoituksen mukaan liki 2,5 miljoonaa euroa. Tämä on myös se summa, jonka Haaviston kampanja on asettanut tavoitteekseen. Haavistolla on siis vielä jonkin verran kirittävää, jos hän haluaa saavuttaa Stubbin.

Haaviston viimeksi päivitetyn vaalirahailmoituksen mukaan hänen suurimpien lahjoittajiensa joukossa on muun muassa yrittäjä Olli Muurainen, joka on tukenut Haaviston kampanjaa 141 100 eurolla.

Tämän lisäksi Haavistoa ovat tukeneet esimerkiksi Herlineiden teollisuussuvun Anna Herlin ja Tiina Herlin, molemmat 25 000 eurolla.