Häkkänen ei ota kantaa kaapelivaurioiden syihin – muistuttaa, ettei keskittymisen tärkeämpiin asioihin pidä herpaantua

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei ota toistaiseksi kantaa tuoreiden kaapelivaurioiden syihin. Hänen mukaansa nyt nähdyt häiriöt eivät vaaranna yhteiskunnan toimintoja, vaikka ne aiheuttavat aiheellista huolta riittävästä suojautumisesta.

Tietoliikennekaapeleissa on havaittu vaurioita sekä Saksan ja Suomen että Ruotsin ja Liettuan väliltä.

Häkkäsen kommentoi kaapelirikkoja saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä, jossa hän sanoi asian myös nousevan esille. Hetkeä aiemmin hänen saksalainen kollegansa Boris Pistorius sanoi, että tarkan tiedon puutteesta huolimatta kaapelirikot kannattaa olettaa tässä vaiheessa hybriditoimiksi.

Häkkänen ei suostunut lähtemään itse vielä Pistoriuksen linjalle, vaikka tutkinta tehdäänkin Häkkäsen mukaan Pistoriuksen kuvailemalla vakavuudella.

- Sillä vakavuudellahan me näitä tutkimme, että tässä on jokin ulkopuolinen toimija. Eli tätä ei nyt ihan luonnononnettomuutena pelkästään tutkita.

Häkkäsen mukaan erityisesti Itämeren valtioiden merivoimilla on hyvät edellytykset selvittää, mitä on tapahtunut. Alueella liikkujat ja tapahtumat tutkitaan tarkasti, minkä jälkeen on hänen mukaansa johtopäätösten aika.

Häkkänen katsoo, että kaapelirikosta huolimatta nyt ei kannata “juosta vain pallon perässä” lähialueilla niin, että keskittyminen tärkeimpiin asioihin herpaantuu. Oleellisina teemoina Brysselissä hän pitää keskittymistä EU:n Ukraina-tukeen, Euroopan puolustusteollisuuden valmiuden nostamiseen ja siviiliyhteiskunnan suojaamiseen.