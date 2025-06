Meri Valkama: Viisi syytä tunnustaa Palestiinan valtio – Hamasista huolimatta

Palestiinan tunnustaminen ei ole lahja, kiitos tai palkinto Hamas-järjestölle, kuten julkisuudessa on väitetty, vaan velkamme palestiinalaisille. Meri Valkama

Jos jotakin toivon vuoden 2025 jälkipuoliskolle, niin sitä, että Suomi lakkaisi teeskentelemästä, ettei Palestiinaa ole olemassa. Sillä kyllä se on: sillä on alue, sillä on kansa, ja sillä on hallinto – valtiollinen tunnustus vain puuttuu.

Syitä tunnustaa Palestiinan valtio on lukuisia, tässä viisi.

YKSI: Kansainvälinen oikeus.

Useat YK:n päätöslauselmat tukevat Palestiinan oikeutta itsenäiseen valtioon. Tunnustaminen vahvistaisi kansainvälisen oikeuden ja itsemääräämisoikeuden merkitystä sekä YK:n auktoriteettia. Miksi kantaa huolta niistä? Koska se on erityisesti pienten valtioiden, myös Suomen, etu. Isoilla on puolellaan voima, meitä suojaa ennen kaikkea kansainvälinen oikeus.

KAKSI: Tasapainottaminen.

Suomi on julistanut tukevansa kahden valtion ratkaisua. Tämä linjaus on pelkkää sanahelinää niin kauan kuin Suomi tunnustaa vain Israelin. Palestiinan tunnustaminen antaisi konkreettista tukea kahden valtion ratkaisulle. Samalla se tasapainottaisi asetelmaa, jossa vahvempi osapuoli alistaa heikompaa.

Yhden kansan turvallisuus ei voi rakentua toisen kansan tuhoamiselle, ja mikäli tähän periaatteeseen uskoo, on Palestiina tunnustettava.

KOLME: Voittajien kelkkaan hyppääminen.

Yli 140 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut Palestiinan. Mikäli myös Suomi tunnustaisi sen, emme olisi poikkeus vaan liittyisimme kasvavaan joukkoon.

Vuosien kuluttua tämän päivän Israel-myönteisyyttä tarkastellaan samalla tavalla kuin nyt katsomme taaksepäin YYA-Suomen kumartelua Neuvostoliittoon

Eräs Palestiina-tutkija totesi hiljattain uskovansa, että vuosien kuluttua tämän päivän Israel-myönteisyyttä tarkastellaan samalla tavalla kuin nyt katsomme taaksepäin YYA-Suomen kumartelua Neuvostoliittoon – siis päitämme pudistellen. Tämä kehitys on nähtävissä jo nyt.

Tutkimusten mukaan Israeliin suhtaudutaan Euroopassa tällä hetkellä ennätyksellisen kielteisesti. Eurooppalaiset alkavat saada tarpeekseen Israelin touhuista, ja samaan asennemuutokseen olisi syytä Suomellakin.

NELJÄ: Historiallinen vastuu.

Suomalaisten pitäisi ymmärtää, mitä tarkoittaa tavoitella perusoikeuksia pienenä altavastaajakansana. On historiatonta ja epäsolidaarista olla tukematta pyrkimyksiä, joihin itse saimme tukea, kun sitä kipeästi tarvitsimme. Jos uskomme kansojen itsemääräämisoikeuteen, tunnustamme Palestiinan.

VIISI: Johdonmukaisuus.

Vuosikymmenten varrella Suomi on tunnustanut valtioita, kuten Kosovon ja Etelä-Sudanin, joiden tilanne on ollut kiistanalainen. Tunnustaminen olisi linjassa oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia painottavan ulkopolitiikan kanssa.

Tässä kontekstissa eräs historiallinen valtiontunnustamisprosessi näyttäytyy erityisen kiinnostavana. Tämän valtion parlamentissa toimi tunnustamisen aikaan sotilas- ja sissijohtajia, jotka olivat juuri syyllistyneet lukuisiin terrori-iskuihin. Ne ajoivat kodeistaan satoja tuhansia ihmisiä, toteuttivat etnisen puhdistuksen ja tuhosivat satoja alkuperäisasukkaiden kyliä.

Arvasitko jo? Se valtio oli Israel.

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija.