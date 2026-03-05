Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.3.2026 16:14 ・ Päivitetty: 5.3.2026 16:29

Häkkänen: Näillä ehdoin ydinräjähteitä Suomeen – ”Esitys ei ole dramaattinen”

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen olisi mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen.

Demokraatti

Demokraatti

Asiasta kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa Suomi ei tavoittele ydinasetta alueelleen, eikä tällaista ole Natossa suunnitteilla.

Puolustusministeriö lähettää lausuntokierrokselle esityksen ydinenergia- ja rikoslain muuttamisesta.

ESITYKSEN tarkoituksena on poistaa lainsäädännölliset esteet Suomen sotilaallisen puolustuksen mahdollistamiseksi osana liittokuntaa sekä Naton pelotteen ja yhteisen puolustuksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä.

Lakiesityksessä esitetään, että ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa olisi jatkossa mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustukseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Häkkäsen mukaan esitetty ydinenergialain muutos ei ole ristiriidassa Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia.

Lausuntokierros päättyy torstaina 2. huhtikuuta ja lakien on puolustusministeriön tiedotteen mukaan tarkoitus tulla voimaan ”mahdollisimman pian”.

Häkkäsen mukaan lakiesitys ”ei ole dramaattinen”. Ministeri korosti, että valtaosalla Nato-maista ei ole asetettu lainsäädännössä rajoitteita Naton puolustuksen ja pelotteen täysimääräiselle toimeenpanolle.

Lakiesityksellä Suomen lainsäädäntö halutaan saattaa Naton toimintojen kanssa yhteensopivaksi.

Tiedotustilaisuus:

