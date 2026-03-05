Sisäpiirissä ajettu ydinaselinjaus on hallitukselta psykologinen virhe

Hallituksen keskenään valmistelema hanke Suomen ydinaselinjausten muuttamisesta rikkoo suomalaisen puolustuspolitiikan pitkiä perinteitä. Pienemmistäkin asioista kuten hävittäjäkaupoista on aiemmin informoitu parlamentaarisesti muita puolueita – hyvissä ajoin. Petri Korhonen Demokraatti

Hallitus onnistui puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok) johdolla tekemään psykologisesti täysin turhan virheen – eikä se liity itse ydinaseisiin vaan toimintatapaan.

Hallitus kertoi torstaina lähettävänsä lausuntokierrokselle esityksen ydinenergialain ja rikoslain muuttamisesta. Pykäläviilausten avulla Suomi pystyisi luopumaan ydinräjähteiden Suomeen tuomista rajoittaneista täydellisistä kielloista.

Vielä Nato-jäsenyyden alkuaikoina Suomen lainsäädäntö nähtiin esimerkiksi simuloituihin ydinaseharjoituksiin osallistumisen kannalta riittäväksi – mutta nyt hallitus on itsekseen päätellyt toisin, täydessä hiljaisuudessa.

JULKISTA keskustelua Suomen ydinasepolitiikan ja -doktriinin ajantasaisuudesta ovat käyneet lähinnä tutkijat.

Poliitikot ovat vältelleet asiasta oikeilla nimillä puhumista, eikä puolustusvoimien upseeristo ole suurin surminkaan ottanut kantaa edes siihen, kuinka usein Natolla on tarvetta saada kuljettaa ydinaseita jäsenmaihinsa.

Nyt asiasta pitäisi sitten päättää puolustusministerin toivomassa pikakelauksessa, aikanaan hallituspuolueiden äänillä läpivietävänä pykälämuutoksena jopa ennen eduskunnan kesätaukoa.

Ei ihme, että oppositiopuolueet tyrmistyivät menettelystä.

HUOMATTAVASTI pienemmistäkin puolustusasioista, kuten hävittäjävalinnoista tai reservin ikärajanostoista on Suomessa aina haettu parlamentaarista yhteisymmärrystä.

Eduskuntapuolueille on aiemmin kerrottu hyvissä ajoin perusteet lainsäädännön muutostarpeille.

Tällä on osaltaan varmistettu, hallituskokoonpanosta riippumatta, mahdollisimman laaja tuki yhteiseen turvallisuuteen vaikuttaville päätöksille.

Ainoastaan puolustusministeri Häkkänen on välillä unohtanut, että eduskuntaa – jopa omia puoluetovereita – on hyvä pitää etukäteenkin ajan tasalla Suomen pohtimista ratkaisumalleista.

Nytkin ministeriö piti olennaisen puolustusratkaisun valmistelun salaisena, turvaluokituksiin vedoten, ja osoitti näin ettei se täysin luota edes eduskuntapuolueiden puheenjohtajien vaitiolokykyyn.

YDINASEPELOTE on Suomen eduskunnan jo Nato-jäsenyydessä hyväksymä fakta, olemme sen varassa. Maanpuolustustahtoa on, koska puolustusratkaisuja on laadittu ja perusteltu kestävästi.

Ydinasekysymykset kuitenkin jakavat kansan mielipiteitä – ehkä siksikin että niistä on keskusteltu kiihkotta niin vähän.

Mielipidemittauksissa kansalaiset ovat olleet jonkin verran valmiita sallimaan ydinaseiden käväisyä Suomessa. Rovaniemen lentokentälle välitankkaukseen tulevaa ydinpommittajaa siedettäisiin, käytännöllisistä syistä.

Sen sijaan (ennen Donald Trumpin valtaantuloa tehdyssä) Nato-poll -kyselyssä aseiden sijoittamista Suomeen kannatti vain noin viidennes vastaajista.

Muilla Pohjoismailla on ydinaseiden maahantuontia koskevia kieltoja, ja maat aikovat vastedeskin pitää ne voimassa.

Siksi nyt hallituksen on korostetun avoimesti avattava kansalaisille, millä tavalla ydinasepolitiikkaamme pitää juuri nyt muuttaa, mitä Nato tai Yhdysvallat ovat meiltä pyytäneet, ja mitä Ranskan ydinasetarjoukset meille merkitsisivät.

Lisäksi viimeistään tänä keväänä suomalaisille pitää alkaa puhua ydinaseista rehellisesti, pelottelematta ja ilman päivänpolitiikan pikavoittojen tavoittelemista.