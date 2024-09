Häkkänen: Mietintö kiinteistönhankintojen kiellosta lausuntokierrokselle – tästä on kyse

Hallitus haluaa parantaa Suomen kansallista turvallisuutta kiristämällä ulkomaisia kiinteistökauppoja koskevaa lainsäädäntöä. Demokraatti Demokraatti

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) asettama työryhmä on laatinut asiaa koskevan mietinnön, joka lähetetään seuraavaksi lausuntokierrokselle. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kuluvan vuoden aikana.

Asiasta kerrotaan tiedotteessa.

Mietinnön ehdotusten mukaan lupaa kiinteistön hankinnalle ei myönnettäisi henkilölle, jonka kansalaisuusvaltion EU on päätöksessään todennut loukanneen toisen valtion alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja jonka kansalaisuusvaltio voi aiheuttaa uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Käytännössä asia koskee tällä hetkellä venäläisiä, mutta lakiteknisistä syistä asia on kuvailtu lakitekstissä yllä olevalla tavalla.

Kielto koskisi myös yhteisöä, jonka kotipaikka on tällaisen valtion alueella tai jonka omistus tai vaikutusvalta on tällaisen valtion kansalaisella tai yhteisöllä. Tarkemmat säännökset laissa tarkoitetuista valtioista annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.

– Länsimaissa on saatu viime vuosina jatkuvasti esimerkkejä siitä, miten yhteiskunnan vakauden horjuttamiseen käytetään yhä häikäilemättömämpiä keinoja. Suomen on pidettävä huoli siitä, että emme jätä pehmeitä kohtia vihamielisten tahojen hyödynnettäviksi. Meidän on tunnistettava ja etukäteen neutraloitava sellaiset riskit, jotka voisivat kriisiaikana puhjetessaan aiheuttaa vakavaa uhkaa yhteiskunnan toimintakyvylle ja väestön turvallisuudelle, puolustusministeri Häkkänen perustelee tiedotteessa.

Ehdotettujen säännösten tarkoituksena on torjua kiinteistöjen kautta tapahtuvaa vihamielistä laaja-alaista vaikuttamista Suomessa. Ulkomaisen kiinteistöomistuksen kautta voidaan valmistella vihamielistä toimintaa suomalaista yhteiskuntaa vastaan. Nämä uhkat kohdistuvat talouteen, infrastruktuuriin, yritysten toimintamahdollisuuksiin ja huoltovarmuuteen sekä valtion itsemääräämisoikeuteen ja valtion kykyyn tuottaa turvallisuutta väestölle.

Mietinnön lausuntoaika päättyy 25.10.2024.