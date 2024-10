Hali Kela-uudistuksista: “Tämä on palveluita tarvitseville erinomainen uutinen”

Hyvinvointiala Hali ry kiittää hallitusta rohkeista ja tarpeellisista avauksista Kela-uudistuksissa. Demokraatti Demokraatti

Hallitus esittää, että valikoitujen palveluiden ja erikoisalojen korvattavuutta parannetaan ja laajennetaan, minkä lisäksi muun muassa pilotoidaan korvausten kohdentamista yli 65-vuotiaiden lääkärivastaanottoihin.

Kela-korvausuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa hedelmöityshoitojen korvattavuus palautettaisiin ensi vuoden alusta alkaen ja sitä korotettaisiin selvästi.

Lisäksi valikoitujen erikoisalojen ja palveluiden korvattavuutta parannettaisiin ja laajennettaisiin kevään 2025 aikana. Näihin sisältyvät muun muassa gynekologian ja silmätautien erikoislääkärivastaanotot sekä fysioterapeutin ja suuhygienistin suoravastaanotot.

– Tämä on palveluita tarvitseville ihmisille erinomainen uutinen. Esimerkiksi hedelmöityshoitoihin on julkiselle puolelle pitkät jonot, joten yksityisten palveluntuottajien ottaminen mukaan parantaa saatavuutta. Tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville tämä tuo tärkeän toivon viestin, sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä edustavan Halin toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma toteaa tiedotteessa.

TOISESSA VAIHEESSA käynnistettäisiin kokeilu, jossa Kela-korvauksia kohdennettaisiin yli 65-vuotiaille. Palvelun tuottaisi yksityinen, mutta sen hinta olisi asiakkaalle samansuuruinen kuin asiakasmaksu julkisella puolella.

– Kohdennus iän perusteella on hyvin perusteltu. Valtaosa yli 65-vuotiaista ei ole työterveyshuollon piirissä eikä voi enää saada terveyskuluvakuutusta. Korvaus menee siis suoraan ihmiselle vakuutusyhtiön sijaan, Aunesluoma muistuttaa.

Hän toteaa, että käytännössä tällaisessa mallissa asiakas voisi tulotasoon katsomatta kääntyä yksityisen lääkärin puoleen, jos niin haluaa.

– Tämä on hieno uutinen, ja parantaa terveyspalveluiden saatavuutta.

“Kokeiluille on annettava riittävästi aikaa.”

Lisäksi suunnitteilla on omalääkärimallin kokeilu. Nämä ovat Aunesluoman mukaan juuri sellaisia kokeiluja, joita Suomi tarvitsee.

– Jotta kokeilut voivat onnistua ja tarjota tietoa myöhemmän päätöksenteon pohjalle, on valmisteluun otettava mukaan toimijat yli sektorirajojen. Ehdoista on saatava sellaiset, että kokeiluun osallistuminen on yrityksille mahdollista. Lisäksi kokeiluille on annettava riittävästi aikaa, jotta niiden pohjalta voidaan tehdä päätelmiä jatkosta.