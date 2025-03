Halla-aho: Zelenskyillä on samanlainen asenne Trumpiin kuin Suomella

Ukrainan presidentillä Volodymyr Zelenskyillä on pragmaattinen lähestymistapa Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin, arvioi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.). Halla-aho tapasi Zelenskyin keskiviikkona eduskunnassa, missä presidentti vieraili osana Suomen-vierailuaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Halla-ahon mukaan Zelenskyillä on samanlainen asenne Trumpiin kuin Suomellakin. Halla-ahon mielestä Suomelle tai Ukrainalle ei ole hyötyä lähteä kritisoimaan Trumpin ja hänen hallintonsa sanomisia ja tekemisiä, vaan olennaista on vakuuttaa Yhdysvaltojen uusi hallinto siitä, että on maan etujen mukaista jatkaa Ukrainan tukemista.

- Näkisin, että presidentti Zelenskyin suhtautuminen tähän asiaan oli hyvin samantyyppinen, Halla-aho sanoi toimittajille tapaamisen jälkeen.

- Suomalainen tapa on pyrkiä välttämään tilanteiden eskaloimista ja provosoimista. Pyrimme edelleen vakuuttamaan yhdysvaltalaiset siitä, että ei ole heidänkään intressiensä mukaista, että sota päättyisi jonkinlaiseen Venäjän menestykseen, Halla-aho sanoi.

Zelenskyi tapasi eduskunnassa muun muassa eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Hän vieraili myös eduskunnan täysistunnossa yhdessä Halla-ahon kanssa.

Istunnossa puhetta johtanut varapuhemies Tarja Filatov (sd.) toivotti Zelenskyin tervetulleeksi eduskuntaan. Kansanedustajat ja lehtereiltä vierailua seuranneet tervehtivät Zelenskyiä seisaaltaan ja pitkin taputuksin, minkä jälkeen Zelenskyi jatkoi matkaa Halla-ahon kanssa ja eduskunta jatkoi täysistunnon varsinaisten asioiden käsittelyä.

HALLA-AHO kertoi Zelenskyille tapaamisessa muun muassa, että suomalaiset ovat vahvasti Ukrainan tukemisen kannalla läpi poliittisen kentän.

- Selostin presidentti Zelenskyille meidän poliittista tilannettamme ja sitä, että vaikka meillä on toki kotimaan politiikassa erilaisia kiistakysymyksiä ja polarisaatiota aiheuttavia aiheita, meillä vallitsee sekä kansalaisten keskuudessa että poliittisten puolueiden välillä hyvin laaja konsensus suhtautumisesta aikamme geopoliittisiin kysymyksiin ja Ukrainan tukemiseen, Halla-aho sanoi.

- Toisin sanoen totesin presidentille sen, että hänellä ei varsinaisesti ole tarvetta vakuuttaa meitä siitä, miksi Ukrainan tukemisen jatkaminen on välttämätöntä, Halla-aho jatkoi.

Halla-ahon mukaan hänen ja Zelenskyin keskusteluissa ei käsitelty EU:n ulkosuhteiden korkean edustajan Kaja Kallaksen keskiviikkoista ilmoitusta siitä, että Ukrainalle suunnitellusta jopa 40 miljardin euron aseapupaketista peräännytään. Pyrkimyksenä on nyt keskittyä kahden miljoonan tykistöammuksen toimittamiseen.

Halla-ahon mielestä Ukrainan tukemiseen myönteisesti suhtautuvien maiden pitää jatkaa tukijärjestelyjä kielteisemmin suhtautuvista maista huolimatta.

- Näkisin, että vaikka Euroopan unionissa on yksittäisiä maita, jotka suhtautuvat toisella tavalla Ukrainan tukemiseen, niin ei muun EU:n pidä jäädä näiden maiden vangiksi, vaan sitten pitää pyrkiä rakentamaan sellaisia järjestelyjä, joilla tällaiset maat pystytään ohittamaan päätöksenteossa, Halla-aho sanoi.

Halla-aho ja Zelenskyi kävivät kahdenkeskiset keskustelunsa ukrainan kielellä, jota kielitieteilijätaustainen puhemies osaa hyvin. Halla-aho ei halunnut arvioida sitä, syventääkö yhteinen kieli jollain lailla hänen ja Zelenskyin välistä kommunikaatiota.

- En tekisi tästä asiasta kovin suurta numeroa. Pyrin aina käyttämään kaikkia osaamiani kieliä, jos sellaiseen tulee tilaisuus, Halla-aho sanoi.

Tuomas Savonen, Sanna Nikula/STT