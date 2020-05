Halla-ahon puheet vain kovenevat, vaatii euro-eron valmistelua: ”Nyt heti”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoitta Facebookissa ”koronakriisin varjolla rakennettavista EU:n yhteisvastuumekanismeista”.

DEMOKRAATTI Demokraatti

– Uusien yhteisvastuuvälineiden (SURE, Covid-19-rahasto) koko on 50 miljardia euroa, josta Suomen osuus on n. 800 miljoonaa. Näistä takausvastuista aiheutuu Suomelle suurella varmuudella tappioita, mutta mitään hyötyä kyseisistä välineistä ei Suomelle ole. Suomi esimerkiksi saa markkinoilta halvempaa lainaa kuin mitä SURE tarjoaa. SURE:n kautta lainaa hakenevatkin korkeariskisimmät maat, kuten Kreikka ja Italia. Jos ne eivät maksa lainojaan, tukiväline lähettää laskun takaajille, kuten Suomelle, hän päivittää.

Hän nostaa esiin myös Saksan ja Ranskan ehdottaman 500 miljardin euron elpymisrahaston, jossa Halla-ahon mukaan Suomella olisi maksajan rooli.

– On ymmärrettävä, minkä mittaluokan asioista on kyse. Suomi luovuttaa suomalaisen veronmaksajan rahat toisten maiden velkojen maksuun ja poliittisen kontrollin omasta budjetistaan. Minkä ottaa taatakseen, sen ottaa maksaakseen, kuten joku on sanonut.

Kirjoituksensa lopuksi Halla-aho toteaa, että ”yhteisvaluutan hyödyt Suomelle ovat hyvin kyseenalaiset” ja vaatii hallitukselta valmistelua eurosta irrottautumiseksi.

– Kriisiaikana eurosta on tulossa nilkkaan sidottu kivi, joka vetää Suomen mukanaan syvyyksiin. Sen sijaan, että hallitus suhtautuu ”rakentavasti ja avoimesti” velka- ja tulonsiirtounioniin, sen on ryhdyttävä valmistelemaan eroa yhteisvaluutasta. Nyt heti.

Halla-ahon suhtautuminen euroon kiristyy nyt nopeassa tahdissa. Viime torstain kyselytunnilla hän kysyi, ”onko hallituksen linja se, että euro pelastetaan hinnalla millä hyvällä vai onko olemassa piste, jossa koko eurojäsenyyden mielekkyys asetetaan kyseenalaiseksi”.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ihmetteli perussuomalaisten puheita kyselytunnilla.

– On kova uutinen, jos perussuomalaiset ovat nyt hakeutumassa eroon eurosta. Ei markkakaan niin auvoinen valuutta ollut. Euro on ollut Suomelle hyvä. Se on tuonut vakautta ja pitänyt korkotason alhaalla ja pitää nyt huolta, että Suomi saa erittäin edullista lainaa.

Toimi Kankaanniemen (ps.) mielestä Suomi on EU:ssa aivan väärässä seurassa.

– Euro tulee hajoamaan, siksi on syytä tehdä tulee tehdä suunnitelma sen varalta. Valmistautukaa siihen, että euro hajoaa, Kankaanniemi sanoi.

Pääministeri Sanna Marinillakin(sd.) oli kysyttävää perussuomalaisilta.

– Oli aika pysäyttävä puheenvuoro, että Suomi on täysin väärässä seurassa kuuluessaan Euroopan unioniin. Missä seurassa meidän pitäisi perussuomalaisten mielestä sitten olla? hän sanoi eduskunnassa viime torstaina.

– Olemme yhteistyöhakuinen EU:n jäsenmaa, mutta poikkeustilanteessakaan ei tulisi kumota maiden omaa vastuuta talouspolitiikkansa hoidosta eikä lisätä yhteisvastuullista velkaa, valtiovarainministeri Katru Kulmuni on kommentoinut STT:lle Saksan ja Ranskan elpymisrahastoehdotusta.

Halla-ahon päivityksestä kertoi ensin Uusi Suomi.