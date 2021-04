Hallitukselta 230 miljoonan euron tukipaketti kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle – Mäkynen: ”Luo alan toimijoille näkymän”

Hallitus on linjannut noin 230 miljoonan euron tukipaketista kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle. Paketti sisältyy toiseen lisäbudjettiin, joka annetaan eduskunnalle ensi viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Paketista 85 miljoonaa euroa suunnataan tapahtuma-alalle tapahtumatakuun muodossa, valtioneuvoston kanslia kertoo. Takuu koskisi kesäkuun alusta joulukuun loppuun peruttuja tilaisuuksia. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen toteaa tiedotteessaan pitävänsä tärkeänä paketin monipuolisuutta.

Mäkysen mukaan yli 230 miljoonan euron paketti sisältää tukea niin taiteen tekijöille, kulttuurin ja urheilun tapahtumajärjestäjille kuin erilaisille tapahtuma-alan ammattilaisille. Pakettia on valmisteltu viime viikot ministeriöiden ja hallituspuolueiden yhteistyössä.

– On todella hienoa, että tapahtuma- ja kulttuurialan tukipaketti on vihdoin saatu sovittua. Nyt se on tuotava nopeasti eduskuntaan lisätalousarviona ja saatava käytäntöön. Yhdessä tänään julkaistujen exit-strategian muutosten kanssa tukipaketti luo alan toimijoille näkymän ja toivoa tulevaisuuteen. Nyt pystymme tekemään hyvän tapahtumakesän 2021, Mäkynen sanoo tiedotteessa.

Mäkynen toteaa, että koronakriisin aikana tapahtuma- ja kulttuurialaa on tuettu useiden satojen miljoonien edestä. Itsensätyöllistäjien työmarkkinatuki, kuntien ja valtionosuusjärjestelmien kautta jaetut tuet sekä yritysten kustannustuki ovat auttaneet monia. Silti erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla moni toimija on jäänyt lähes ilman tuloja pudotessaan eri järjestelmien väliin.

– Paketti nostaa alan tukien mitoituksen moninkertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Nyt syntyneen paketin valmistelussa tärkeää on ministeriöiden välillä tehty yhteistyö. Se varmistaa, että väliinputoamiset vältetään jatkossa niin hyvin kuin mahdollista. Hallitus on hyvin tunnistanut erilaiset toimijat ja pitkät alihankintaketjut, jotka ovat tapahtuma-alalle tyypillisiä. Paketissa huomioidaan niin freelancerit ja yksinyrittäjät kuin tapahtumien tekniikassa ja taustalla työnsä tekevät henkilöt, Mäkynen sanoo.

Mäkysen mukaan valmistelussa on perattu tarkasti läpi alan edunvalvojien ja toimijoiden esiin nostamat ongelmat ja ratkaisuehdotukset. Käyttöön on otettu ne, jotka ovat lainsäädännön puitteissa mahdollisia ja riittävän nopeasti käyttöön saatavia.

Tärkeintä on Mäkysen mukaan ratkaista ongelmat, jotka tunnistettu. Jatkotyötä ja alan politiikan koordinaatiosta huolehtimaan perustetaan hallituksen kulttuuripoliittinen ohjausryhmä.

– Pitkittynyt kriisi on nostanut esiin alan erityispiirteiden ohella edunvalvonnan tärkeyden. Alan jälleenrakennuksenkin näkökulmasta on hienoa, että vihdoin perustetaan myös kulttuuripoliittinen ohjausryhmä. Akuutin kriisin hoitamisen ja rajoitusten purun myötä ala on otettava mukaan sosiaaliturvauudistuskomitean työhön. SDP on esittänyt jo pitkään korjauksia yksinyrittäjien ja freelancereiden sosiaaliturvaan ja näitä esityksiä täytyy saada eteenpäin sotu-uudistuksessa. Myös kulttuuri- ja tapahtuma-alan tiedonkeruuta on parannettava, Mäkynen päättää tiedotteensa.