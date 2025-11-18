Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.11.2025 11:35 ・ Päivitetty: 18.11.2025 11:35

Hallituksen apteekkiesitys: perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia

Anna-Liisa Blomberg

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia hallituksen apteekkitalouden uudistusta koskevaan lakiesitykseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on muutettava apteekkitoimintaa koskevaa lainsäädäntöä siten, että se tuottaa mahdollisuudet kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen myös niille apteekeille, joille nyt ehdotettu sääntely merkitsisi toiminnan muuttumista kannattamattomaksi.

Tämä on valiokunnan mukaan edellytyksenä sille, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunnan lausunto on yksimielinen.

