“Hallituksen esityksessä on valtavia aukkoja” – sairaaloiden tilanne puhuttaa, valiokunnan demarit vaativat lain hylkäämistä

Hallintovaliokunnan demarien tiedotteen mukaan hallituksen esitys sairaaloiden päivystysverkon karsimisesta on valmisteltu puutteellisin vaikutusarvioin niin toiminnan kuin taloudenkin osalta.

Demarien mielestä hallituksen ylhäältä sanelemat muutokset heikentävät jo entisestään kapeaa alueiden itsehallintoa ja sairaaloiden päivystystoiminnan rajoituksilla on negatiivisia vaikutuksia paitsi palveluiden saatavuuteen, myös alueiden elinvoimaan laajemminkin.

Hallintovaliokunta on perjantaina antanut lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Hallintovaliokunnan demariryhmä jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, jonka mukaan koko lakiesitys tulisi hylätä.

KANSANEDUSTAJA Saku Nikkanen (sd.) on erittäin huolissaan sairaalaverkkoon kohdistetuista heikennyksistä. Esimerkiksi TYKS Salon sairaalan yöpäivystys ollaan lakkauttamassa hänen mukaansa täysin puutteellisten ja osin virheellisten vaikutusarvioiden myötä.

-Hallituksen esityksessä ja sen perusteluissa on valtavia aukkoja. Esimerkiksi oman kotikaupunkini Salon sairaalan yöpäivystys ollaan lakkauttamassa, vaikka se ei ole kärsinyt henkilöstöpulasta ja Salon päivystyksen supistaminen tulee merkittävästi kuormittamaan alueen toista päivystyssairaalaa eli TYKS kantasairaalaa. Myös mahdolliset säästöt on arvioitu täysin väärin. Ristiriita hyvinvointialueemme ja hallituksen arvioiden välillä on suorastaan räikeä, Nikkanen näkee tiedotteessa.

– Lisäksi Salon sairaalassa on käynnissä 60 miljoonan euron investointi. On hämmentävää, ettei hallituksen esityksessä millään tavalla huomioida sitä tosiasiaa, että hyvinvointialue on vastikään katsonut tarpeelliseksi tehdä merkittäviä satsauksia Salon sairaalaan, hän jatkaa.

KANSANEDUSTAJA Paula Werning (sd.) huomauttaa, että palveluiden saavutettavuus ja saatavuus vaikuttavat myös henkilöstön valintoihin asuinpaikkansa suhteen sekä alueiden elinvoimaan laajemminkin. Siksi sairaalaverkkoon tehtävät muutokset voivat aiheuttaa kauaskantoisia seurauksia.

– Laaja päivystystoiminta sairaaloissa ja sen saatavuus ja saavutettavuus ovat tärkeitä kriteereitä, kun omaa asuinpaikkaa päätetään. Selvää on myös, että terveydenhuollon henkilöstölle houkuttelevaa olisi työskennellä juuri sellaisessa ympärivuorokautista päivystystä tarjoavassa sairaalassa, jossa olisi mahdollisuus hyödyntää laajasti omaa osaamistaan. Mahdollisuus käyttää koulutuksen ja kokemuksen tuomaa ammattitaitoa mahdollisimman laajalti, on hoitajapulan aikaan erittäin tärkeää. Hallituksen sanelupolitiikkaa vie alueiden kehitystä monella tavalla väärään suuntaan, Werning sanoo tiedotteessa.

SDP:N hallintovaliokuntavastaava Eemeli Peltonen on huolissaan siitä, että hyvinvointialueiden jo valmiiksi ohutta itsehallintoa rapautetaan edelleen, kun jälleen päätöksiä sanellaan niille hallituksesta käsin.

– Hallitus sanelee hyvinvointialueille nyt sellaisia rajauksia, jotka voivat olla niille peräti haitallisia palveluiden, talouden ja toiminnan kannalta. Jokaisen alueen tulisi voida itse järjestää toimintansa mahdollisimman tehokkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, alueiden omista lähtökohdista käsin, Peltonen sanoo.

– On selvää, että alueilla itsellään on paras tieto siitä, missä ja millaista palvelua tai päivystystä tarvitaan ja miten taloutta saadaan tasapainotettua kestävästi. Alueille tarvittaisiin nyt työrauhaa, eikä jatkuvaa sanelua tai epäluottamusta niiden omaan kykyyn saattaa toimintaa kuntoon. Sote-uudistus on vasta käynnistynyt ja alueet tarvitsevat ennen kaikkea työrauhaa.