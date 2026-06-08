Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.6.2026 14:15 ・ Päivitetty: 8.6.2026 14:15

Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista lausunnoille – tästä on kyse

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin.

Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta.

Lausuntokierros päättyy elokuun alussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
8.6.2026
”Puoluetukeahan se on” – Tutkimus: Sote-uudistus satoi piirijärjestöjen laariin
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
8.6.2026
Arvio: Trumpismi repii Yhdysvaltoja ja liittolaisia, mutta tilanne ei ole maan historiassa ainutlaatuinen
Lue lisää

Jussi Systä

Kolumnit
5.6.2026
Auttaako työttömien patistelu töihin, jos työpaikkoja ei ole?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU