Politiikka
8.6.2026 14:15 ・ Päivitetty: 8.6.2026 14:15
Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista lausunnoille – tästä on kyse
Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö.
Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin.
Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta.
Lausuntokierros päättyy elokuun alussa.
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