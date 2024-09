Hallituksen mallille tyrmäys SDP:stä – “Hyvin uhkarohkeaa ja lyhytnäköistä”

Hallituksen ajama vientivetoinen palkkamalli tyrmätään SDP:ssä. Demokraatti Demokraatti

– Vientimallin vieminen lakiin on yksi jatkumo pitkässä työmarkkinoiden sotkemisen sarjassa ja työntekijöiden ja työttömien kyykyttämisessä. Kaikki oikeistohallituksen työmarkkinauudistukset heikentävät työntekijöiden asemaa ja turvaa, kansanedustaja Lauri Lyly sanoo tiedotteessaan.

– Hallituksen kaavailema lainsäädäntö, jolla estetään valtakunnansovittelijaa esittämästä vientialojen palkkaratkaisua korkeampaa sovintoesitystä, on työntekijöille haitallinen, sanoo puolestaan SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm tiedotteessaan.

Malm kysyy, mitä virkaa edes sovittelijalla jatkossa olisi, kun hänen kätensä sidotaan näin.

Lyly vastaa tavallaan huomauttamalla, että näin työnantajapuoli voi varmuudella luottaa siihen, että lailla taataan heidän edustajiensa kehittämä vientivetoinen ratkaisu, joka estää palkankorotukset yli vientialojen korotuksen.

– On mahdollista, että koko malli on kansainvälisen työoikeuden vastainen. Selvää on jo nyt, että laillisuus testataan ennen pitkää EU-tasolla ja on hyvin uhkarohkeaa ja lyhytnäköistä runnoa läpi laki, jonka riskit jo ennalta tiedetään, Malm sanoo.