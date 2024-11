Hallituksen omalääkärimalli vain silmänlumetta

Orpon hallitus on kertonut haluavansa toteuttaa omalääkärimallin, mutta tekee samalla politiikkaa, joka tekee mallin toteutuksesta käytännössä mahdotonta. Maria-Riitta Mällinen

Omalääkärimallissa ajatuksena on, että hoidon laatu ja potilastyytyväisyys paranevat, kun potilasta hoitaa sama tuttu lääkäri. Samalla hoidon kustannukset laskevat. Ajatus omalääkäri-omahoitaja-omatiimi -mallista on kannatettava, ja myös SDP on ajanut sitä jo pitkään.

Lapin hyvinvointialueella puolestaan on alettu siirtyä asteittain hoidon jatkuvuusmalliin, jossa asiakkaat asioivat terveysasemilla omissa tiimeissään.

Mallin täysimääräinen ja laadukas toteuttaminen on mahdotonta, jos hallitus ei ensin peru sote-palveluihin kohdistamiaan leikkauksia ja hoitoon pääsyn heikennyksiä.

Hallitus on kertonut haluavansa sitoa omalääkärimallin yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten korotuksiin. Omalääkärimalliin ei kuitenkaan tarvita yksityistä Kela-korvausmallia, vaan se olisi toteutettavissa hyvinvointialueilla jo tällä hetkellä.

Uudistuksen sitominen Kela-korvauksiin ja yksityisen terveydenhuollon tukemiseen vaikeuttaa omalääkärimallin toteuttamista julkisessa terveydenhuollossa, koska se kiihdyttää julkisen terveydenhuollon lääkäripulaa.

Tämä osoittaa, että hallitukselle on jälleen tärkeämpää yksityisen terveysbisneksen tukeminen kuin jokaisen nopean hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen.

Me SDP:ssä olemme sitoutuneet huolehtimaan hyvinvointialueiden riittävästä rahoituksesta ja toteuttamaan omalääkärimallin tavalla, joka turvaa oman lääkärin ja nopean hoitoon pääsyn jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta.

Kirjoittaja on aluevaltuutettu ja Lapin Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja