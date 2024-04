“Hallituksen on pakko ymmärtää, kuinka tuhoisa tämä päätös on” – SDP:stä jyrähdys kehysriihen linjauksesta

Eurovaaliehdokas ja SDP:n puoluehallituksen jäsen Dimitri Qvintus kritisoi Orpon hallituksen päätöstä leikata sairaaloiden toimintoja. Hän sanoo tiedotteessaan, että kyseessä on tuhoisa päätös ihmisten sekä yritysten ja investointien kannalta. Demokraatti Demokraatti

Orpon hallitus aikoo sulkea yöpäivystyksen Iisalmessa, Jämsässä, Kouvolassa, Raahessa ja Varkaudessa sekä Kemissä ja Savonlinnassa väestölle avoimen erikoissairaanhoidon osalta. Tämä ilmeni kehysriihen jälkeen. Qvintuksen mukaan päätös on äärimmäisen vahingollinen alueilla asuville ihmisille ja potilasturvallisuudelle mutta myös alueiden elinvoimalle.

– Tämä on valtava isku alueille ja niiden elinvoimalle. Hallituksen päätös lakkauttaa päivystystoimintoja lähettää synkän viestin kahdella tavalla: alueiden ihmisille sanotaan, että menkää muualle. Myös investointeja pohtiville yrityksille viesti on sama. Hallituksen päätös lisää ihmisten huolta ja huonontaa yritysten toimintaympäristöä ja investointihalukkuutta, Qvintus näkee.

Qvintus on entinen pääministereiden erityisavustaja. Vuosina 2020-2023 Qvintus työskenteli kansainvälisen pörssiyhtiö Bayer Nordicin ylimmässä johdossa. Hänen mukaansa hallituksessa ei selvästi ole ymmärrystä siitä, miten investointihalukkuudesta ja -ympäristöstä huolehditaan.

– Joko ei ymmärretä tai sitten ei välitetä. Olen itse ollut mukana prosessissa, jossa kansainvälinen pörssiyhtiö sijoitti 250 miljoonaa euroa Suomeen. Kyllä hallituksessa pitäisi ymmärtää, että investointipäätöksiin vaikuttaa kilpailukykyisen verotuksen ja osaavan työvoiman lisäksi myös koulutus ja osaamispotentiaali mutta myös infrastruktuuri sekä alueen palvelut. Investointia pohtivien yritysten näkökulmasta yöpäivystyksen lakkauttaminen on tismalleen sama kuin sanoisi, että tavaraliikenne ei aja tiettyyn vuorokaudenaikaan ollenkaan, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

Qvintus vetoaa hallitukseen, että se miettisi vielä kerran päätöstä. Hän nostaa esimerkiksi oman synnyinseutunsa.

– Päätös on katastrofi Itä-Suomelle ja ennen kaikkea Pohjois-Savolle. Esimerkiksi Pohjois-Savossa ja Iisalmen ja Ylä-Savon alueella on merkittävää vientiteollisuutta. Siellä tuotetaan ja sieltä viedään kansainvälisesti ensiluokkaisia tuotteita ympäri maailmaa. Hallituksen on pakko ymmärtää, kuinka tuhoisa tämä päätös on myös kansantaloudelle tärkeiden yritysten kannalta, ihmisistä puhumattakaan. On omituista, että juhlapuheissa toivotaan investointeja, mutta sitten tehdään investointeja karkottavia päätöksiä.

Lisätty listaan paikoista, joissa yöpäivystys on lakkaamassa, myös Kemi ja Savonlinna kello 17.27. Ja tarkennettu kello 17.32, että Kemissä ja Savonlinnassa kyse on väestölle avoimen erikoissairaanhoidon yöpäivystyksen lakkaamisesta. Perusterveydenhuollon yöpäivystystä voisi hyvinvointialueen päätöksellä jatkaa Kemissä ja Savonlinnassa.