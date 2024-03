Hallituksen rajalakiesitys puhuttaa – “Tämän hetkisillä tiedoilla suhtaudun lakiesitykseen kriittisesti”

Sisäministeriö on lähettänyt tänään lausunnolle lakiluonnoksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Demokraatti Demokraatti

Kyse olisi uuden toimivaltuuden säätämisestä torjua maahantulon välineellistämistä rajoittamalla kansainvälisen suojelun hakemusten vastaanottamista. Rajoittaminen koskisi tilanteita, joissa on pystytty toteamaan, että kysymys on vieraan valtion Suomeen kohdistamasta painostamisesta.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi hallituksen rajalakiesitystä tiedotteessa.

– Tämä on oikeudellisesti poikkeuksellinen laki. Tämän hetkisillä tiedoilla suhtaudun lakiesitykseen kriittisesti. Kuten lainsäädäntöprosessiin kuuluu, seuraavaksi tutustun esityksen sisältöön tarkemmin ja odotan asiantuntijoiden sekä viranomaisten lausuntoja.

Virran mukaan tilanne on hyvin haastava.

– Tapa, jolla Venäjä välineellistää ihmisiä osana sodankäyntiään on raukkamaista ja tuomittavaa. Venäjälle on kyettävä osoittamaan, ettei Suomi hyväksy sitä. Tapa jolla se tehdään pitää olla sellainen, ettemme samaan aikaan anna Venäjälle mitä se haluaa: ihmisoikeudet tai kansainväliset sopimukset hylkäämällä tai oikeusvaltiota murentamalla tekisimme juuri sitä, mitä Putin toivookin. Selvää siis on, että tilanne on hyvin haastava.

KESKUSTAN kansanedustaja, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen puolestaan kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että itärajan turvallisuus on tärkeä kysymys. Kaikkosen mukaan tuore lakiesitys vaikuttaa perustellulta ja oikeansuuntaiselta.

- Hallituksen on syytä kiirehtiä myös itärajan aitahanketta. Esteaidalla pystytään hyvin torjumaan luvattomia siviilien rajanylityksiä maastossa. Kuokkaa maahan ja äkkiä, hän lisää.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina, että esitys lähti hallituksen pöydästä yksimielisenä. Hän sanoi olevansa luottavainen, että asialle saadaan myös tarvittava enemmistö eduskunnassa.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo kuitenkin Helsingin Sanomissa, että RKP ei ole hyväksynyt vielä lausunnoille lähtenyttä ehdotusta.

– Me emme ole siunanneet esitystä. Periaatteessa ministeri (Mari) Rantanen olisi voinut päättää itse esityksen lähettämisestä lausuntokierrokselle.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa puolestaan Ylelle, että lakiesitys on syntynyt tilanteessa, jossa Venäjä harjoittaa poikkeuksellista turvapaikanhakijoiden välineellistämistä itärajalla.

– Sen vuoksi on hyvä, että hallitus pystyy tekemään esityksen, jossa keinoja viranomaisille haetaan. Mutta samaan aikaan tämä on hyvin poikkeuksellinen laki ja mahdollisesti ristiriidassa kansainvälisen oikeuden ja Suomen perustuslain kanssa.

Uutista päivitetty klo 15.39 keskustan Kaikkosen kommentilla