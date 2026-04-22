Hallituksen riihi venyi iltaan – tiedotustilaisuus klo 21

Hallituksen viimeisestä kehysriihestä odotettiin ennalta suhteellisen helppoa, mutta jälleen neuvottelut venyivät iltaan asti vielä keskiviikkonakin. Neuvottelut alkoivat tiistaina aamulla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtioneuvoston tiedotuksen mukaan hallitus kertoo kehysriihipäätöksistä kello 21 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Keskiviikkona näytti selvältä, että hallitus on korottamassa kotitalousvähennystä. STT:n tietojen mukaan vähennyksen enimmäismäärä oltiin nostamassa 2 100 euroon, kun se vuonna 2024 oli 2 250 euroa.

Vähennysprosenttia oltiin nostamassa 35 prosentista 40 prosenttiin. Se tarkoittaisi, että vähennystä voi saada yritykseltä ostetusta työstä 40 prosenttia työn osuudesta.

HALLITUS ehti hallituskautensa aluksi laskea kotitalousvähennyksen enimmäismäärän 1 600 euroon.

Kotitalousvähennyksen korotus on osa hallituksen toimia ihmisten arjen kustannusten helpottamiseksi. Siitä on toivottu myös osaltaan piristysruisketta rakennusalalle.

Lisäksi hallitus on STT:n tietojen mukaan muun muassa antamassa korjausrakentamiseen 110 miljoonan euron suuruisen tukipaketin. Asiasta on kertonut aiemmin ainakin Yle.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi toimittajille keskiviikkona iltapäivällä, että tulossa on ”mittava paketti” työllisyyteen, kasvuun, liikenteeseen, rakentamiseen ja Itä-Suomen tilanteen kohentamiseen.

Purran mukaan riihessä oli iltapäivällä vielä kesken muun muassa liikenteeseen liittyviä asioita. Pöydällä on ollut mediatietojen mukaan muun muassa työmatkavähennyksen pieni parannus.

Perussuomalaiset on pitänyt esillä liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista, mutta pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi jo tiistaina hallituksen pysyvän hallitusohjelmassa. Sen perusteella jakeluvelvoitetta ei olla alentamassa. Hallitusohjelman mukaan jakeluvelvoitetta päinvastoin nostetaan asteittain maltillisesti.

Orpo on jo aiemmin kertonut, että muun muassa droonien havainnointiin ja torjumiseen voisi harkita erityisesti Rajavartiolaitokselle lisää rahoitusta.

LOPULLISET päätökset julkistetaan kuitenkin vasta riihen päätteeksi, kun kokonaisuudesta on päästy sopuun.

Hallituksen tavoitteena oli löytää riihessä noin 400 miljoonan euron edestä korvaavia tai täydentäviä säästöjä. Jo perjantaina kerrottiin, että aiemmin sovitut sosiaalihuollosta tehtävät 100 miljoonan euron säästöt toteutetaan esimerkiksi korottamalla vanhusten ympärivuorokautisen hoivan asiakasmaksuja ja lakkauttamalla pitkäaikaistyöttömille suunnattu kuntouttava työtoiminta.

Tiistaina muun muassa STT uutisoi saamiensa tietojen mukaan, että hallitus on leikkaamassa valtionhallinnosta kymmeniä miljoonia euroja.

Järjestösektorin lisäleikkauksista tihkui myös jo tiistaina medialle tietoa. Järjestöiltä ollaan leikkaamassa 50 miljoonaa euroa, josta noin 25 miljoonaa kanavoidaan aluehallinnon kautta.

Lisäksi hallitus on aikonut muun muassa kaivaa noin sadan miljoonan euron siivun sosiaali- ja terveyspalveluista. STT:n tietojen mukaan järjestöleikkausten lisäksi säästöjä on ollut tarkoitus hakea esimerkiksi erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja ja muita maksuja korottamalla ja lisäämällä. Tämä on kuitenkin neuvotteluissa voinut muuttua.

Lisäksi hallituksen olisi tarkoitus kohdentaa 50 miljoonan euron edestä haittaveroja, joista päätettiin jo syksyn budjettiriihessä.

Sanna Nikula, Kaisu Suopanki, Saila Kiuttu/STT

Päivitetty klo 18.33 tiedotustilaisuuden ajankohdalla.