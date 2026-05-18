Hallituksen sisältä järjestöjyrähdys: ”Jos RKP yksin saisi päättää…”

Hallituspuolue RKP:n kansanedustaja, entinen nuoriso- ja urheiluministeri Sandra Bergqvist toteaa puolueensa ajaneen Petteri Orpon (kok.) hallituksessa maltillisempia järjestöleikkauksia.

Bergqvist myöntää tiedotteessaan kolmannen sektorin kärsineen taloudellisesta tilanteesta ja hallituksen säästötoimista.

– Jos RKP yksin saisi päättää, STEA-leikkaukset eivät näyttäisi siltä kuin ne näyttävät tänään. Samalla on tärkeää todeta, että ilman RKP:tä hallituksessa leikkaukset olisivat huomattavasti suurempia, Bergqvist sanoo.

Kevään aikana keskusteluilmapiiri kolmannen sektorin roolista on Bergqvistin mukaan kiristynyt, ja järjestöissä tehtävää työtä, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, on vähätelty.

Bergqvist toivoi tilanteeseen muutosta puheessaan Svenska Hörselförbundet rf:n ja Helsingforsnejdens hörselförening rf:n yhteisessä 140-vuotisjuhlassa, joka järjestettiin viikonloppuna.

– On kiistatonta, että kolmas sektori ja kaikki sen toimijat tekevät äärimmäisen arvokasta työtä – työtä, joka on monissa tapauksissa korvaamatonta. Kolmannen sektorin järjestöt ovat sosiaali- ja terveysalan kantava voima, erityisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jossa tehdyt panostukset ratkaisevat usein ihmisten hyvinvoinnin jo kauan ennen kuin ongelmat kasvavat suuremmiksi.

KOLMAS SEKTORI tuottaa pienillä resursseilla toimintaa, jolla on suuri merkitys ja vaikuttavuus. Bergqvistin mukaan tämä unohtuu julkisessa keskustelussa liian usein.

– Kyse on muun muassa yhteisöllisyydestä, tuesta ja turvallisuudesta. Kolmannen sektorin toiminta lisää hyvinvointia! Sillä, miten puhumme kolmannesta sektorista, on merkitystä. Meille on selvää, että kansalaisyhteiskuntaa tulee kohdella kunnioituksella, arvostuksella ja tuella, Bergqvist sanoo.

– Me RKP:ssä olemme jo monien vuosien ajan tehneet työtä sen eteen, että sosiaali- ja terveysalan (yleishyödyllisille) järjestöille tehtävät lahjoitukset oikeuttaisivat verovähennykseen. Olemme erittäin iloisia siitä, että tämä vihdoin toteutuu, Bergqvist toteaa.

Hallituksen huhtikuun kehysriihineuvottelut toivat Bergqvistin mukaan järjestöjen tilanteeseen myös valonpilkahduksia, kun hallitus päätti laajentaa järjestölahjoitusten verovähennyskelpoisuutta.

Hallitus leikkaa STEA-järjestöjen avustusta ensi vuonna yhteensä 84 miljoonalla eurolla. Leikkausta kompensoidaan hyvinvointialueille jaettavalla 25 miljoonan euron määrärahalla, joilla alueet voivat tukea järjestöjä.