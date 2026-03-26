26.3.2026 13:27 ・ Päivitetty: 26.3.2026 13:27

Hallitus esittää: Pitkissä vuokrasuhteissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhyemmäksi

Hallitus esittää lakimuutosta, joka lyhentäisi vuokranantajan irtisanomisaikaa pitkissä vuokrasuhteissa. Lakiesityksen mukaan vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennettäisiin neljään kuukauteen, kun se nykyisin on kuusi kuukautta.

DEMOKRAATTI/STT

Lisäksi pidempi irtisanomisaika tulisi sovellettavaksi vasta sitten, kun vuokrasuhde on jatkunut kaksi vuotta. Tällä hetkellä rajana on yksi vuosi.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen huoneenvuokralain muutoksista.

Vuokranantajan lyhyempi irtisanomisaika on pysymässä ennallaan eli kolmen kuukauden pituisena.

Vuokralaisen irtisanomisaikaan ei esitetä muutosta, eli se olisi jatkossakin yksi kuukausi.

Oikeusministeriön mukaan muutoksilla pyritään tasapainottamaan vuokrasuhteen osapuolten asemaa. Lisäksi tavoitteena on muun muassa lisätä vuokra-asuntojen tarjontaa, vähentää tarvetta määräaikaisiin sopimuksiin ja helpottaa asuntojen myyntiä.

VUOKRALLA asuvien etujärjestö Vuokralaiset ry sanoi joulukuun lausuntokierroksella, että lakimuutos heikentäisi merkittävästi vuokralaisten asumisturvaa ja lisäisi epävarmuutta erityisesti pitkäaikaisissa vuokrasuhteissa.

Suomen Vuokranantajat puolestaan katsoo, että esitetty muutos on oikeansuuntainen mutta liian pieni.

Järjestö on erityisen pettynyt siihen, ettei vuokralaisen irtisanomisaikaa voisi pidentää edes yhteisesti sopimalla.

- Sopimusvapauden lisääminen olisi tarjonnut uudenlaista joustoa vuokramarkkinoille, jolloin esimerkiksi pidempään irtisanomisaikaan sitoutumalla olisi voinut saada asunnon edullisemmalla vuokralla, sanoo Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah tiedotteessa.

Tavoitteena on, että lakimuutos astuisi voimaan ensi syksynä.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

