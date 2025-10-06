Politiikka
6.10.2025 09:13 ・ Päivitetty: 6.10.2025 09:16
Hallitus haluaa helpottaa potkujen antamista – näin kommentoi lainsäädännön arviointineuvosto
Lainsäädännön arviointineuvosto kaipaa tarkennuksia irtisanomisen helpottamista koskevaan hallituksen esitysluonnokseen.
Arviointineuvoston mukaan esityksessä tulisi tarkentaa muun muassa, miten irtisanominen käytännössä helpottuisi lain myötä esimerkiksi pienyrityksissä.
Arviointineuvosto on antanut esitysluonnoksesta lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle. Neuvosto suosittelee, että luonnosta täydennetään lausunnon mukaisesti ennen esityksen antamista eduskunnalle.
- Esityksessä olisi hyvä täsmentää, mitkä asiat henkilöperusteisissa irtisanomisperusteissa ovat olleet epäselviä tai erityisen tulkinnanvaraisia, arviointineuvosto katsoo.
Sen mukaan luonnoksesta jää vaikutelma, että nykyistä sääntelyä halutaan tarkentaa.
- Esityksessä olisi hyvä kirkastaa, miten irtisanominen käytännössä tulisi helpottumaan esimerkiksi pienyrityksen näkökulmasta.
Arviointineuvosto toivoo esitykseen myös lyhyttä kuvausta siitä, miten irtisanomiskynnyksen alentaminen yhdistettynä työttömyysturvan muutoksiin vaikuttaa työntekijän taloudelliseen asemaan ja onko muutoksilla olennaisia vaikutuksia työttömien toimeentuloon.
Arviointineuvosto katsoo kokonaisuutena, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset.
TYÖSOPIMUSLAIN ja merityösopimuslain säännöksiä muutettaisiin esityksessä niin, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijasta.
Irtisanomisperusteen arvioinnissa huomioon otettavista seikoista säädettäisiin myös nykyistä täsmällisemmin.
Hallitus tavoittelee muutoksella sitä, että erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset uskaltaisivat palkata uusia työntekijöitä herkemmin.
Esitys on ollut määrä antaa eduskunnalle lokakuun puolivälissä viikolla 42.
