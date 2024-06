Hallitus haluaa kasvattaa ampumaratojen määrän noin tuhanteen vuosikymmenen loppuun mennessä – sisäministeriö aloitti hankkeen

Hallitus haluaa turvata ampumaratojen toiminnan Suomessa ja edistää uusien ratojen perustamista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sisäministeriö on aloittanut hankkeen, jossa tarkastellaan keinoja ja valmistellaan lainsäädäntömuutoksia. Esimerkiksi ympäristölupaprosesseja saatetaan sujuvoittaa.

Muiden kuin Puolustusvoimien hallinnoimia ampumaratoja on nykyisin käytössä noin 670. Valtaosa ampumaradoista on riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen, yksityisten henkilöiden tai yritysten ylläpitämiä. Niitä hyödyntävät myös viranomaiset sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt. Esimerkiksi Reserviläisliitto on kertonut saaneensa viime vuosina 15 000 uutta jäsentä.

Hallitus tavoittelee, että ulkoampumaratoja olisi vuosikymmenen loppuun mennessä noin tuhat. 1990-luvulla Suomessa oli arviolta 2 000-2 500 ampumarataa.