Politiikka
26.3.2026 13:18 ・ Päivitetty: 26.3.2026 13:20
Hallitus haluaa sallia valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen
Hallitus kertoi torstaina päässeensä sopuun valkoposkihanhien metsästystä koskevasta lainvalmistelusta. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys sallittaisiin Suomessa.
Esitysluonnoksen mukaan valkoposkihanhi ja merimetso lisättäisiin metsästyslaissa mainittuihin riistalajeihin. Samalla lajit rauhoitetaan ympärivuotisesti.
Lajien suojametsästys mahdollistettaisiin maatalouden, kalatalouden tai lentoliikenteen kohteiden suojaamiseksi vahingoilta. Lakiluonnoksen mukaan saalista olisi mahdollista käyttää ravintona, mutta sitä ei voisi hyödyntää kaupallisesti.
Luonnonsuojelulain ja EU:n lintudirektiivin mukaan valkoposkihanhi ja merimetso ovat Suomessa rauhoitettuja. EU-komissio on esittänyt Suomelle, että lintudirektiivistä voi joustaa kansallisesti.
Direktiivistä on joustettu myös Suomen naapurimaissa, joissa kasvaneet lintukannat ovat aiheuttaneet ongelmia.
Lakiluonnos tuodaan lausuntokierrokselle arviolta huhtikuun puolivälissä.
