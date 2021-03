Hallitus jatkaa neuvotteluja liikkumisrajoituksista huomenna

Hallitus neuvotteli liikkumisrajoituksista maanantaina myöhään iltaan asti löytämättä kuitenkaan ratkaisua. Kokonaisuus on vaikea, ja STT:n tietojen mukaan hallitus on jatkamassa neuvotteluita asiasta tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi ennen neuvotteluita, että liikkumisrajoituksien yksi tarkoitus olisi lopettaa huvin vuoksi ostoksilla pyörimiset ja kokoontumiset kotioloissa.

Ihmisten välillä on vielä liikaa kontakteja ja sen vuoksi virus pääsee leviämään. Marin painotti, ettei mikään rajoitustoimi ole aukoton, mutta ulkona liikkumista rajoittamalla voisi ohjata ihmisiä siihen, että vapaa-ajalla ei kokoonnuttaisi porukoihin viettämään aikaa.

– Liikkumisrajoituksilla voisimme eritellä sen, mikä on välttämätöntä liikkumista. Varmasti esimerkiksi apteekissa ja ruokakaupassa käynti on välttämätöntä, mutta erikoisliikkeissä asiointi ei olisi välttämätöntä.

Marinin mukaan siten yhdellä työkalulla pystyttäisiin puuttumaan hyvin laajasti erilaisiin kontakteihin ja saamaan ne mahdollisimman vähiin.

– Kyseessä ovat myös esimerkiksi kodeissa ja vapaa-ajalla tapahtuvat kokoontumiset, ovatpa ne sitten syntymäpäiväjuhlia tai ystävien kanssa illanviettoja tai juhlimista.

Kaavaillut liikkumisrajoitukset eivät estäisi ulkoilua, mutta oman kotiväen lisäksi saisi tavata vain yhtä ulkopuolista. Aikarajoituksia ulkoiluun ei olisi myöskään tulossa.

Pääministeri viittasi Irlannin ja Portugalin esimerkkeihin. Ne osoittavat hänen mukaansa, että kovilla rajoituksilla tautimäärät saadaan laskuun myös silloin, kun kyseessä ovat virusmuunnokset.

Hallituspuolueissa kipuilua liikkumisrajoituksista

Etenkin vasemmistoliitto, vihreät ja RKP suhtautuvat liikkumisrajoituksiin hyvin kriittisesti. Puolueiden mielestä kyse on erittäin kovasta perusoikeuksien rajoituksesta ja aivan kaikki muut keinot pitäisi olla käytössä ennen ratkaisuun päätymistä. Sellaisia voisivat olla muun muassa maskipakko, erikoiskauppojen ja kauppakeskusten sulkeminen, negatiivisen testitodistuksen vaatiminen rajalla ja vahvempi etätyösuositus.

Marin kertoi informoivansa myös oppositiota tiistaina tautitilanteesta ja rajoitustarpeista.

Terveysviranomaiset ovat aiemmin tuoneet esille, ettei merkittävää parannusta tautitilanteeseen saada todennäköisesti aikaan ilman liikkumisrajoituksia.

Marin uskoo ravintolasulun jatkuvan

Hallituksen on ollut määrä tehdä päätöksiä myös ravintolasulun jatkamisesta vielä kolmella viikolla. Sulku on jatkunut nyt kaksi viikkoa ja se on päättymässä ensi sunnuntaina.

– Itse pitäisin todennäköisenä, että sulkua joudutaan jatkamaan. Se millä tasolla sitä sitten jatketaan, on hallituksen käsissä ja eduskuntaryhmien käsissä, Marin sanoi ennen neuvottelun alkamista.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan myös muun muassa kysymys etäopetuksen jatkamisesta oli arvioitava samalla.

Liikkumisrajoitusten yhteydessä hallitus on pohtinut myös maskipakkoa.

Pääministerin mukaan rajoitusten noudattamista valvoisi poliisi ja lisäksi pitää arvioida, onko poliisilla tarvetta virka-avulle. Hän ei kuitenkaan näe ajateltavissa olevana sellaista tilannetta, että Suomessa Puolustusvoimat partioisi kadulla.

– Kyse olisi poliisin tavanomaisesta työtehtävästä.

Rajoitusten rikkomisesta voisi seurata sakot.