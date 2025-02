Hallitus on sitoutunut ilmastolakiin ja EU:n ilmastotavoitteisiin, Orpo sanoo

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus on sitoutunut ilmastolakiin ja EU:n ilmastotavoitteisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ilmastolaki nousi esille eduskunnan täysistunnossa tiistaina, kun kansanedustajat kävivät lähetekeskustelun YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n toimeenpanosta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew esitti puheenvuorossaan, että ”pähkähullusta ja karmeasta” ilmastolaista tulisi päästä kokonaan eroon pikimmiten.

Useat kansanedustajat kiinnittivät huomiota Garedew’n puheenvuoroon. Esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvioi, että Garedew veti puheenvuorollaan vessanpöntöstä alas Orpon omassa puheenvuorossaan vakuuttaman hallituksen vahvan sitoutumisen Agenda2030:n toimeenpanoon.

Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ovat osa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa.

Orpo sanoi vastauspuheenvuorossaan, että yksittäisen hallituspuolueen kansanedustajan sanomiset eivät kaikilta osin edusta hallituksen linjaa.

- Hallitus on sitoutunut ilmastolakiin ja Euroopan unionin tavoitteisiin ja me teemme töitä tämän asian eteen. Meillä on suuria haasteita, joista vähäisin ei suinkaan ole maankäyttösektori, mutta me haemme ratkaisuja. Meillä on iso työ edessä kevään aikana ja pitkälle tulevaisuuteen, Orpo sanoi.

- Nämä lukevat hallitusohjelmassa, ja me pidämme hallitusohjelmasta kaikilta osin kiinni, pääministeri jatkoi.