Hallitus päivittää translakia – Werning: ”laki korjataan kunnioittamaan jokaisen ihmisoikeuksia”

Werning iloitsee translainsäädännön valmistelun etenemisestä ja huomauttaa, että translainsäädännön uudistamiselle on korkea aika, sillä edellinen laki on vuodelta 2002.

– Jotta Suomi voi olla aidosti tasa-arvoinen ja turvallinen kaikille, jokaisella on oltava oikeus olla oma itsensä ja siksi Marinin hallitus on sitoutunut translain uudistamiseen. Nykyistä translakia ovat aiheellisesti kritisoineet esimerkiksi YK:n kidutuksen vastaisen erityisraportoija sekä Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio, sillä nykyinen laki vaatii sukupuolen korjaamisen yhteydessä lisääntymiskyvyttömyyttä. Translain uudistukselle on nyt korkea aika, Werning korostaa.

Translain uudistus vahvistaa transihmisten oikeuksia kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien sekä perustuslain mukaisiksi. Uudistuksen myötä täysi-ikäinen voi jatkossa korjata sukupuolensa ilman lääketieteellisiä perusteluja, eli erotamme juridisen sukupuolen lääketieteellisistä toimenpiteistä.

Translain valmistelu etenee siten, että laki lähtee nyt lausuntokierrokselle ja sen on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn vielä tämän kevään aikana.

– Suomen ihmisoikeuspolitiikan tulee perustua ihmisarvon ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittamiselle. Ihmis- ja perusoikeuksien tukemisen tärkeys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa ja siksi tämä hallitus päivittää translain kunnioittamaan sukupuolen moninaisuutta ja jokaisen itsemääräämisoikeutta, Werning päättää.