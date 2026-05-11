11.5.2026 12:55 ・ Päivitetty: 11.5.2026 12:55

Hallitus: Risteilymatkustajia piinannut virus yleisvaarallisten tartuntatutien luetteloon

Argentiinalainen terveysviranomainen pitää kädessään Andes-virusta sisältävää näytettä.

Hallitus on lisännyt Andes-viruksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa maanantaina.

Tartuntatautiasetuksen muutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden henkilöiden asettamisen karanteeniin ja antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä.

Andes-virus on Etelä-Amerikassa esiintyvä hantavirus, joka voi aiheuttaa vakavan hantaviruskeuhko-oireyhtymän (HPS).

Tautiin ei ole olemassa rokotetta tai parantavaa lääkehoitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ihmisten väliset tartunnat ovat hyvin harvinaisia ja edellyttävät yleensä läheistä ja pitkäkestoista kontaktia sairastuneeseen henkilöön. Tartuntariski voi kuitenkin kasvaa ahtaissa tai suljetuissa tiloissa.

ASETUSMUUTOKSEN taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella puhjennut Andes-viruksen aiheuttama epidemia, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat seuranneet tiiviisti.

– Asetusmuutosta tarvitaan, jotta viranomaisilla on käytössään tartuntatautilain mukaiset keinot estää taudin mahdollinen leviäminen Suomessa. Se on samalla varotoimi siltä varalta, jos tilanne kehittyisi epäsuotuisaan suuntaan. Tämänhetkinen asiantuntija-arvio on, että viruksen muodostama riski kansalaisille on erittäin pieni, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo STM:n tiedotteessa.

Kaksi Suomessa asuvaa henkilöä altistui mahdollisesti virukselle lentokoneessa, joka oli lähdössä 25. huhtikuuta Etelä-Afrikan Johannesburgista Amsterdamiin.

Suomessa ei tällä hetkellä ole tiedossa tartuntoja.

