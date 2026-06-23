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Politiikka

23.6.2026 08:55 ・ Päivitetty: 23.6.2026 11:00

Hallitus sai tahtonsa läpi viinalaissa – juomalähetit pääsevät matkaan

iStock

Kiistelty alkoholilain uudistus meni odotetusti läpi eduskunnan äänestyksessä hallituksen esityksen mukaisena äänin 99-74.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu.

Hallituspuolue kristillisdemokraateista neljä edustajaa äänesti esitystä vastaan. Lisäksi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah oli äänestyksestä poissa.

Oppositiopuolue vihreistä kaksi edustajaa, Fatim Diarra ja Atte Harjanne, äänestivät esityksen puolesta. Hallituksen linjan puolesta aiemmin äänestänyt Liike Nytin Harry Harkimo äänesti tällä kertaa esitystä vastaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Mietinnön kaatumisen vuoksi asia siirtyi suureen valiokuntaan. Nyt hyväksytty lakiesitys vastaa pääpiirteittäin hallituksen alkuperäistä esitystä.

LISÄKSI esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisinkin ja arkipyhinä auki klo 09-21 välisenä aikana, yhtiön oman harkinnan mukaan.

Alko ilmoitti tiistaina ottavansa uudet pidennetyt aukioloajat käyttöön jo lauantaista 4. heinäkuuta alkaen. Kaikkiin myymälöihin ei sunnuntaimyyntiä tule, mutta 35 esimerkiksi suurissa kauppakeskuksissa sijaitsevaa Alkoa on vastedes sunnuntaisinkin auki klo 12-18 välisen ajan.

SOSIAALI– ja terveysvaliokunta olisi tehnyt lakiin kansanterveysperusteilla paljon muutoksia, kuten rajoittanut väkevän alkoholin saantia ja heräteostoskuljetuksia. Nyt eduskunta päätti silti asiasta hallituksen enemmistön haluamalla tavalla.

Juttua täydennetty klo 14.00: lisätty tiedot edustajien äänestyskäyttäytymisestä.

 

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